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Kars ve Ardahan için sağanak uyarısı

Bölgede öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:08
Kars ve Ardahan için sağanak uyarısı

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki iki il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, kuzey kesimlerde ise çok bulutlu geçecek.

Öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan'da kısa süreli, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zamanla orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Kars ve Ardahan'da 8, Erzurum'da 10, Ağrı'da 11, Erzincan'da 15 ve Iğdır'da 23 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 36, Erzincan'da 32, Ağrı'da 30, Erzurum'da 28, Kars'ta 27 ve Ardahan'da 24 derece olacağı tahmin ediliyor.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:08
  1. Ağrı
  2. Ardahan
  3. Erzincan
  4. Erzurum
  5. ığdır
  6. Kars
  7. Meteoroloji
  8. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü

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