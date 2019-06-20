Kars Valisi Türker Öksüz, peynir üreticileriyle bir araya geldi

Kars Valisi Türker Öksüz, Kars’ın coğrafi işaretli ürünü kaşar peyniri ile gravyer peyniri, Kars balı, kaz ve diğer yerel ürünlerin ihraç edilmesi konusunu istişare etmek üzere peynir üreticileri ile bir araya geldi.

Bir lokantada düzenlenen yemekli toplantıda konuşan Vali Öksüz, Kars’ın ihracat rakamlarına göre Türkiye’de son sırada bulunduğunu, oysa Kars’ın yerel ürünlerinin dünya pazarına sunulduğunda lezzetiyle, kalitesiyle, doğallığıyla farkını ortaya koyabilecek seviyede olduğunu belirtti.

Kars kaşar peynirinin Türkiye için bir marka değeri taşıdığını, bu değerin tüm dünyada tanıtılıp pazarladığı zaman hem üreticilerin, hem köylerde hayvancılık yapan vatandaşların hem de ilimiz ve ülkemizin kazanacağını ifade eden Vali Öksüz, “ Peynirimizin değeri her ne kadar Türkiye’de anlaşılmaya başlamış olsa da farklı yörelerden birçok peynir üreticisi, kendi peynirini pazarlamakta ve ön plana geçmeye çalışmaktadır. Başkalarının sürekli ilerlediği bir ortamda yerimizde durmamız, gerilememiz anlamına gelir. Sizlerin; kalitede standardı yakalamış, çeşitli hijyen ve kalite sertifikalarını almış, yurt dışına ihracat yapıyor olmanız, yurt içi değerinizin artmasına da yardımcı olacaktır. İhracat yapmak demek; direkt dövizle kazanmak, daha yüksek oranda kâr elde etmek anlamına gelmektedir.Böylece hem siz daha çok kazanacaksınız hem de istihdam oluşmasına vesile olacaksınız. Ayrıca bu ülkenin üreten vatandaşları olarak ihracat yapmak suretiyle ülkemize döviz girmesine ve dış ticaret açığının kapanmasına da yardımcı olacaksınız” dedi.

İhracattaki en büyük sıkıntının çoğunlukla firmaların gerekli prosedürleri ve yurt dışına nasıl satış yapacağını bilmediği ve bu bilinmeyen korku sebebiyle ihracat yapmadığına dikkat çeken Öksüz, bu aşamada; kalkınma ajansının ihracat yapmak isteyen üreticilere danışmanlık sağlayacağını kaydetti.

Öksüz, alanında uzman kişilerin üreticilere ihracat yapılmak istenen ülke için prosedürleri, yapılması gerekenleri, alınması gereken sertifikaları aktaracağını ve ihracat için yatırım yapılması gerektiği takdirde de yüzde 50 hibe desteği sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Üreticilerin ihracat yapabilme seviyesine ulaşması hedeflenirken yurtiçinde de peynirimizin tanınırlığının yükseltilmesi ve kalitesinin duyurulmasına devam edilmesinin ve peynirimizin tercih edilebilir olması için tüketicilerin zihninde farklı bir konum ve değer oluşturulmasının gerektiğini vurgulayan Vali Öksüz: “ Bu noktada tanıtım aktivitelerinden asla geri kalmamamız ve Kars’ı, Türkiye’nin peynir merkezi olarak yurtiçi ve yurtdışında tanıtmamız gerekmektedir. Festivaller, turistik bölgelerin ismini duyurmakta yüksek bir etki gücüne sahip olduğu için biz de bu amaçla; bu yıl Kars’ta bir peynir festivali düzenlemeyi planlıyoruz. Kars turizmi, yöresel ürünlerimiz olan peynir, bal, tereyağı, kaz gibi ürünlerimiz ile doğrudan ilişkilidir. Biz, hem Kars’ı peynirin başkenti yapmak hem de Kars turizmini daha da canlandırmak ve turizmden aldığımız payı daha da artırmak istiyoruz. Ayrıca düzenlemeyi planladığımız bu festivalle; Kars peynirlerini ulusal düzeyde tanıtmanın yanında, şehrimize dışarıdan gelen bu sektördeki diğer işletmelerle bağlantı kurulabilecek, o sektörle iş yapan ya da yapmak isteyen profesyonel ziyaretçilere doğrudan tanıtım ve satış yapma imkânı da sağlanacaktır. Eğer bu sektörde ilimiz için bir şeyler yapılacaksa, birlik-beraberlik içinde hareket etmemiz ve elimizi hep birlikte taşın altına koymamız gerekiyor” diye konuştu.

Vali Türker Öksüz’ün başkanlığında yapılan ve kentteki peynir üreticileri ile Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Kars Ticaret ve Sanayi Odası, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, KOSGEB, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) gibi ilgili kurum-kuruluşların yöneticilerinin katıldığı toplantı, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.