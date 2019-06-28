Kars Valisi Türker Öksüz LGS Türkiye birincisini ödüllendirdi

Kars Valisi Türker Öksüz, Liselere Giriş Sınavı’nda 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer alan Adil Karadağ’a ödül verdi.

LGS’de 500 tam puan alan Adil Karadağ, başarılı olmasında en büyük etkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ve kendisinin Erdoğan’ı örnek aldığını söyledi.

Valilik makamında Karadağ ailesini ağırlayan Vali Öksüz, Liselere Giriş Sınavı’nda 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer alan Adil Karadağ’a altın ve kitap seti, 470 puan alan kardeşi Yusuf Karadağ’a da bisiklet hediye etti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Kars Valisi Türker Öksüz, Adil Karadağ’ın başarısının büyük gurur verici olduğunu söyledi. Öksüz, “Bugün bizim için, Kars için çok mutlu bir gün. Bu mutluluğu birlikte yaşıyoruz. Çünkü 1 Haziran’da yapılan Liselere Giriş Sınavı’nda başarılı olan öğrencimizi burada ağırlamaktan çok mutlu bir gurur duyuyorum. Adli Karadağ 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer aldı, bu bizim için bütün Kars için, Kars’ta yaşayan bütün hemşehrilerimiz için çok gurur verici bir olay. Öğrencimizin başarısını kutluyorum. Biz bu sınavda iki tane Türkiye birincisi çıkardık. Birisi Sarıkamış Armutlu Ortaokulu’ndaki Adil Karadağ diğeri de Kafkas Üniversitesi Kalkınma Vakfı Ortaokulu’ndan Kemal Can İldiz. Tabi amacımız bu sayının ileriki yıllarda daha fazla artması. Liselere Giriş Sınavı olsun, üniversite sınavı bizim tabi başarımızı ölçmede önemli kriter, önemli sınavlar. Göreve başladığımdan beri Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimiz, bütün okullarımız zaman zaman bir araya geliyoruz ve bir eylem planı da hazırladık. Amacımız bu eylem planı çerçevesinde okullarımızdaki öğrencilerimizin bu tür sınavlardaki başarı düzeyini en yükseğe çekmek. Biz iki tane birinci çıkarmanın gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz ama bunu asla yeterli görmüyoruz. İleriki yıllarda bu sayıyı artırma hedefindeyiz. Ben öğrencimiz Adil’i tekrar en kalbi duygularımla kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

“CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan’ı örnek aldım”

Milleti için gece gündüz çalışan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı örnek aldığını ifade eden Adil Karadağ, “Ben kendime milleti için gece gündüz çalışan Recep Tayyip Erdoğan’ı örnek aldım. Bu sadece benim başarım değil, tüm milletin başarısıdır. Bu başarının oluşmasında tüm öğretmenlerim amcam, ailem hepsi rol oynadı. İleriye dönük hedeflerim var tabi ki de. Liseyi iyi bir puanla geçip Hacettepe Üniversitesi’nde elektronik mühendisi okumak istiyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Türker Öksüz, başarılı öğrencilere çeşitli hediyeler vererek kutladı. Öksüz, daha sonra basına kapalı olarak aile ile bir süre sohbet etti.