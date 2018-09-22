Kars Valisi açıkladı: Sedanur'un öldürüldüğü kesin!
Kars'ın Kağızman ilçesinde 7 gün önce kaybolan Sedanur Güzel'in cansız bedenine ulaşıldı. Kars Valisi küçük Sedanur’un öldürüldüğünün kesin olduğunu söyledi.22 Eylül 2018 Cumartesi 10:07
Kars'ın Kağızman ilçesinde 1 hafta önce kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in, Paslı köyü yakınlarında üzeri taşlarla örtülü vaziyette cesedi bulundu.
VALİ: ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KESİN!
Kars valisi Rahmi Doğan, katıldığını A Haber canlı yayınında Sedanur’un öldürüldüğünün kesin olduğunu söyleyerek yeni gözaltıların yaşanabileceğini açıkladı.
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