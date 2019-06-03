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Kars Valisi Öksüz’ün bayram mesajı

Kars Valisi Türker Öksüz, Onbir ayın sultanı mübarek Ramazan ayını manevi huzurla idrak ederek; dostluğun, barışın, birlik ve beraberlik anlayışının en yüksek düzeyde yaşandığı bir Ramazan Bayramına daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:03
Kars Valisi Öksüz’ün bayram mesajı

Kars Valisi Türker Öksüz, Onbir ayın sultanı mübarek Ramazan ayını manevi huzurla idrak ederek; dostluğun, barışın, birlik ve beraberlik anlayışının en yüksek düzeyde yaşandığı bir Ramazan Bayramına daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.


Vali Öksüz, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Bayramlar; mutlulukların paylaşıldığı, birlik ve beraberliğin, kardeşliğin, dostluk duygularının güçlendiği, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, insanların kaynaşmasına ve barışın tesisine aracılık eden ulvi ve müstesna günlerdir” dedi.


Öksüz, “Sevinmek kadar sevindirmenin de büyük önem taşıdığı bu güzel günde; kırgınlıkların, dargınlıkların, zihnimizden ve davranışlarımızdan sökülüp atılmasını diliyorum. Hiçbir ayrım gözetmeksizin güçsüzün, muhtacın yanında olma anlayışıyla, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın da gereği olarak, yoksul, kimsesiz, hasta ve yaşlıları ziyaret ederek, bitap düşmüş yüreklerin onarılmasını ve yetimlerin, gariplerin kimsesizlerin tebessümüne vesile olunmasını temenni ediyorum” diye konuştu.


Kars Valisi Türker Öksüz, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Unutmamalıyız ki; bu güzel bayramı, bugün ülkemizde huzur ve güven içerisinde yaşayabilmemizi, mukaddes değerler uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Bu vesileyle, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi bir kez daha şükran ve minnetle yad ediyorum.Bu duygu ve düşüncelerle; aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin aileleri ile tüm Karslı hemşehrilerimin ve aziz milletimizin mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarken, bu kutlu bayramın aziz milletimize, tüm insanlığa barış, kardeşlik, hoşgörü ve huzur getirmesini temenni ediyorum.”

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 12:03
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