Kars Valisi Öksüz: “Meydanları dolduran asil milletimizin yazdığı kahramanlık destanı ile darbecileri hüsrana uğrattı”

Kars Valisi Türker Öksüz, 15 Temmuz destanı; vatanın bölünmez bütünlüğünün, milletin azim ve kararlılığının,milli birlik ve beraberliğinin bütün dünyaya bir kez daha gösterildiği belirtti.

Öksüz, 15 Temmuz’un dünya toplumlarına ve devletlerine ders veren bir destan olduğunu söyledi.

Vali Türker Öksüz, “Anayasal düzeni yıkmak, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmak amacıyla FETÖ/PDY Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 gecesi düzenlenen hain darbe girişimi; ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzenine ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykıran, “Söz Konusu Vatansa Gerisi Teferruattır” diyerek meydanları dolduran asil milletimizin yazdığı kahramanlık destanı ile hüsrana uğratılmıştır. Devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleri ve asil milletimizin dua ve destekleriyle; ülkemizin bekasına, birliğine, dirliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadeleden asla taviz verilmeyecektir” dedi.

Şanlı geçmişinde olduğu gibi 15 Temmuz’da da kutlu bir destan yazan milletimizin Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum diyen Öksüz, “Aziz milletimizin şanlı direnişinin üçüncü yıl dönümünde, hain darbe girişiminin faili ihanet çetesini bir kez daha lanetliyorum. Birlik ve beraberliğimizin sonsuza kadar daim olması dileğiyle, 15 Temmuz gecesi devletimizin bekası için “Ya İstiklal, Ya Ölüm” diyerek şehadet şerbetini tadan aziz şehitlerimiz ile birlikte tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, milli irademize sahip çıkan kadirşinas Karslı hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.