0553 313 94 23

Kars Valisi Öksüz: “Meydanları dolduran asil milletimizin yazdığı kahramanlık destanı ile darbecileri hüsrana uğrattı”

Kars Valisi Türker Öksüz, 15 Temmuz destanı; vatanın bölünmez bütünlüğünün, milletin azim ve kararlılığının,milli birlik ve beraberliğinin bütün dünyaya bir kez daha gösterildiği belirtti.

14 Temmuz 2019 Pazar 13:27
Kars Valisi Öksüz: “Meydanları dolduran asil milletimizin yazdığı kahramanlık destanı ile darbecileri hüsrana uğrattı”

Kars Valisi Türker Öksüz, 15 Temmuz destanı; vatanın bölünmez bütünlüğünün, milletin azim ve kararlılığının,milli birlik ve beraberliğinin bütün dünyaya bir kez daha gösterildiği belirtti.


Öksüz, 15 Temmuz’un dünya toplumlarına ve devletlerine ders veren bir destan olduğunu söyledi.


Vali Türker Öksüz, “Anayasal düzeni yıkmak, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmak amacıyla FETÖ/PDY Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 gecesi düzenlenen hain darbe girişimi; ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzenine ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykıran, “Söz Konusu Vatansa Gerisi Teferruattır” diyerek meydanları dolduran asil milletimizin yazdığı kahramanlık destanı ile hüsrana uğratılmıştır. Devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleri ve asil milletimizin dua ve destekleriyle; ülkemizin bekasına, birliğine, dirliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadeleden asla taviz verilmeyecektir” dedi.


Şanlı geçmişinde olduğu gibi 15 Temmuz’da da kutlu bir destan yazan milletimizin Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum diyen Öksüz, “Aziz milletimizin şanlı direnişinin üçüncü yıl dönümünde, hain darbe girişiminin faili ihanet çetesini bir kez daha lanetliyorum. Birlik ve beraberliğimizin sonsuza kadar daim olması dileğiyle, 15 Temmuz gecesi devletimizin bekası için “Ya İstiklal, Ya Ölüm” diyerek şehadet şerbetini tadan aziz şehitlerimiz ile birlikte tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, milli irademize sahip çıkan kadirşinas Karslı hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 13:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nepal’daki sel felaketinde ölü sayısı 50’ye yükseldi
    1. Nepal’daki sel felaketinde ölü sayısı..
    2. Menemenspor’dan savunmaya takviye
    3. 2 ay önce Habur Çayı’nda kaybolmuştu,..
    4. Acarlar Longozu beyaz nilüferleriyle..
    5. Kars Valisi Öksüz: “Meydanları..
    6. Adana’da FETÖ’ye 3 yılda bin 595..
    7. "15 Temmuz, Kurtuluş Savaşı gibi..
    8. Türkmenistan heyetinden Başkan..
    9. Haber alınamayan kadın çoban için..
    10. Olimpia Milano, Aaron White ile anlaştı
    11. Selçuk Bayraktar ve KADEM’e çağrı
    12. Meteoroloji saat verdi! İstanbul için..
    13. Saraybosna'da demokrasi için koşuldu
    14. Başkan Orhan’dan 15 Temmuz Demokrasi..
    15. Yaşlı adamın köpeğini sevme..
    16. Kazdağları'nın otantik köyünden turist..
    17. Yeni dünya sağlık iksiri Türk..
    18. Erbaş'tan "15 Temmuz" mesajı
    19. Kars Kümbet Cami yoğun ilgi görüyor
    20. Afganistan'da bombalı saldırı: 5 ölü
    21. Şehit diplomat Dursun Aksoy Brüksel'de..
    22. Aksaray’da motosiklet devrildi: 1 ölü,..
    23. Büyükşehirli kanocular Türkiye..
    24. EİB ve EGEİD’ten ortak toplantı
    25. Ege'nin saklı körfezi: Saros
    26. Vatikan'da 15 Temmuz Demokrasi ve..
    27. S-400 teslimatında yedinci uçak Mürted..
    28. Alkollü içecek taşıyan tır devrildi: 1..
    29. Eskişehirspor Polonya kampını noktaladı
    30. ATB; “15 Temmuz hain darbe girişimini..
    Rus uzmandan Türkiye'ye kritik uyarı: F-35'ler işe yaramaz hale gelir
    Rus uzmandan Türkiye'ye kritik uyarı: F-35'ler işe yaramaz hale gelir
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Şevket Eygi'ye son görev
    Şevket Eygi'ye son görev
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!