Kars Valisi Öksüz, 40 öğrenciyi makamında ağırladı

Kars Valisi Türker Öksüz, “Damla Projesi” kapsamında kente gelen öğrencileri makamında kabul etti

Vali Türker Öksüz, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca yürütülen “Damla Projesi” kapsamında Kars’a gelen 4’ü yabancı uyruklu toplam 40 öğrenciyi makamında kabul ederek bir süre sohbet etti.

Vali Türker Öksüz’ü,Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürsel Polat ile birlikte makamında ziyaret eden öğrenciler, Öksüz’eGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu adına plaket ve çiçek taktim etti. Vali Türker Öksüz de öğrencilere kitap hediye etti.

Kars Valisi Türker Öksüz, Damla Projesi kapsamında Kars’a gelen gençleri ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öksüz, “Damla Projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bünyesinde icra edilen bir proje. Proje kapsamında özellikle üniversiteli öğrencilerimiz, yabancı uyruklu öğrenciler de dahil olmak üzere ülkemizin çeşitli yerlerini ziyaret ediyorlar. Burada özellikle muhtaç durumda olan ailelere yardım, çevre temizliği,şehit ve gazi ailelerimizin ziyaret edilmesi, Kur’an Kurslarımızın ziyaret edilmesi ve temizlikleri ile ihtiyaçlarının giderilmesi gibi sosyal projelerde bize katkı sunuyorlar. Damla Projesi, bir gönüllülük projesidir” dedi.

Öksüz, “Genç arkadaşlarımız 7 Temmuz’a kadar Kars merkez, ilçeler ve köylerde çeşitli yerlerde bu etkinliklerde bulunacaklar. Kendilerine Kars’a hoş geldiniz diyorum. Umuyorum ki ilimizde bulundukları süre içerisinde hoşça vakit geçirirler. Bu insan odaklı, insana hizmet etmeyi, topluma hizmet etmeyi amaçlayan sosyal projeye, bu gönüllülük projesine katkılarından dolayı, gönüllü olduklarından dolayı teşekkür ediyorum, kendilerine başarılar diliyorum” diye konuştu.