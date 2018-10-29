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Türker Öksüz kimdir? Kars valisi kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 9'u kaymakamlık görevlerinden olmak üzere 20 il için yeni valilerin atamaları gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Türker Öksüz Kars Valiliğine atandı. Peki Türker Öksüz kimdir? Türker Öksüz nereli ve kaç yaşında? Türker Öksüz hangi görevlerde bulundu? İşte Türker Öksüz biyografisi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 10:11
Türker Öksüz kimdir? Kars valisi kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 9'u kaymakamlık görevlerinden olmak üzere 20 il için yeni valilerin atamaları gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Türker Öksüz Kars Valiliğine atandı. Peki Türker Öksüz kimdir? Türker Öksüz nereli ve kaç yaşında? Türker Öksüz hangi görevlerde bulundu? İşte Türker Öksüz biyografisi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 9'u kaymakamlık görevlerinden olmak üzere 20 il için yeni valilerin atamaları gerçekleştirildi. Diğer 18 ilden 17'sine başka illerden valiler atandı, birine ise merkez valiliği görevinden atama yapıldı. Valisi değişen 39 ilden 13'ü büyükşehir statüsündekilerden oluşuyor. Tokat Valisi Ömer Toraman Kütahya Valiliğine,Gümüşhane Valisi Okay Memiş Erzurum Valiliğine, Sivas Valisi Davut Gül Gaziantep Valiliğine atandı. İstanbul Valisi Vasip Şahin Ankara Valiliğine, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya da İstanbul Valiliğine getirildi.

Türker Öksüz kimdir?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalında Doktorasını yürüten yeni Kars Valisi Türker Öksüz 1970 yılında Elazığ merkezde doğdu. 2017 Haziran ayından beri İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterlik görevinde bulunan Türker Öksüz; Giresun Yağlıdere, Erzurum Uzundere, Adıyaman Kahta Kaymakamlığı, Osmaniye ve Bartın Vali Yardımcılığı görevlerinde de bulundu.

Ali Yerlikaya kimdir? İstanbul Valisi olan Ali Yerlikaya nereli ve kaç yaşında?

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Yakup Canbolat kimdir? Konya Valisi Yakup Canpolat Bursa Valisi oldu

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Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 10:11
  1. Osmaniye
  2. Bartın
  3. Tokat
  4. Sivas
  5. Kütahya
  6. Kars
  7. İstanbul
  8. Gümüşhane
  9. Giresun
  10. Gaziantep
  11. Erzurum
  12. Elazığ
  13. Ankara
  14. Adıyaman
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