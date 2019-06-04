0553 313 94 23

Kars Valiliği’nde bayramlaşma

Kars Valiliği’nde Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma programı düzenlendi.

04 Haziran 2019 Salı 13:00
Kars Valiliği’nde bayramlaşma

Kars Valiliği’nde Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma programı düzenlendi. Vali Türker Öksüz, valilik makamında il protokolü ile bayramlaştı.


Bayramlaşma sonrası Kars halkının bayramını kutlayan Vali Türker Öksüz, bayramın huzur ve güven getirmesi dileklerinde bulundu.


Öksüz,“Mübarek Ramazan ayını geride bırakıp bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar birlik, beraberlik ve dayanışma günleridir. Bugün dargınlıkların ve kırgınlıkların son bulduğu, hoşgörü, saygı ve birlik beraberliğin arttığı günlerdir. Bugünün yine gönülleri yaptığımız bir bayram olmasını diliyoruz. Tüm Kars halkı başta olmak üzere milletimizin ve İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. Bu arada vatanı uğruna şehit olan ve bugünlere ulaşmamızı borçlu olduğumuz tüm şehitlerimize de bayram vesilesiyle Allah’tan rahmet diliyorum. Onlara olan şükran ve minnet duygularımızı da bir kez daha belirtmek istiyorum. Bayramın hepimize, ülkemize ve Kars halkına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Vali Türker Öksüz’ün ev sahipliğinde düzenlenen bayramlaşma törenine 14’ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Osman Kılıç, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Genel Meclis Başkanı Muzaffer Yağcı, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, daire müdürleri, STK temsilcileri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 13:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuklarla bayram bir başka güzel
    1. Çocuklarla bayram bir başka güzel
    2. TBMM Başkanı Şentop, Diyarbakır’da..
    3. Balçova Belediyesinde yüzler gülüyor
    4. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan 15..
    5. BİSİM’in 35’inci istasyonu da hizmete..
    6. İstanbul Hareketi'nden Yıldırım..
    7. Ağabeyini ailesinin gözleri önünde..
    8. Muhtar olarak ölmek istemişti olmadı
    9. İdlib'de bombardıman altında bayram
    10. Dedeleri gibi dünyaya meydan okumayı..
    11. Kars Valiliği’nde bayramlaşma
    12. Boks Milli Takımı’ndan bayram tebriği
    13. Karısını eve çağırıp dehşeti yaşatan..
    14. AK Parti Mezitli Teşkilatı son iftarda..
    15. Sıcak yaz günlerinde sokak hayvanları..
    16. Narkotimlerden bayramda uyuşturucu..
    17. Bakan Çavuşoğlu Alanya’da ailesiyle..
    18. Başkan Büyükkılıç: "Büyükşehir..
    19. Kars’ta camiye yıldırım düştü, minare..
    20. ABD, Bulgaristan’a 1.6 milyar dolarlık..
    21. Nevşehir protokolü bayramlaştı
    22. Vali Su, kamu görevlileri ve..
    23. Mesleki eğitime yeni soluk
    24. "Namazını kıl kardeşim"
    25. "İmamoğlu tribünlere bağıran bir amigo..
    26. Kansere yakalandı, torun sevgisiyle..
    27. Bayramda hem ikramların tadına bakmak..
    28. Mahir Ünal'dan şehit ailesine taziye..
    29. "23 Haziran’da İstanbul’da Yıldırım’ı..
    30. Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay..
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."