Kars Valiliği’nde açıklama

Kars Valiliğinden her türlü toplantı, gösteri, yürüyüş, miting, basın açıklaması, stant açma, oturma eylemi, çadır kurma, sokak etkinliği, sokak şenliğine yasak geldi.

Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimleri sonrası bazı kesimler tarafından seçim sonuçlarına gölge düşürmek, ilimizde kaos ortamı oluşturmak, karşıt görüşlü grupları karşı karşıya getirmek ve gruplar arasında kavga, şiddete ortamlar oluşturmak amacıyla provokatif eylem, kanunsuz gösteri ve yürüyüş düzenleme, açık ve kapalı yer toplantıları düzenleme, yasa dışı slogan atma, pankart açma, stant açma, sokak etkinliği, sokak şenliği vb. eylem ve etkinlikler düzenleyebilecekleri şeklinde istihbari bilgiler elde edilmiştir. Elde edilen istihbari bilgiler çerçevesinde düzenlenebilecek olası eylem/etkinliklerin, terör örgütleri ve marjinal gruplarca kargaşa ortamı oluşturmak amacıyla hedef olarak seçilebileceği ve toplumsal barışı zedeleyebilecek provokatif eylemlere tevessül edilebileceği, eylemlerin konusu ve içeriği itibariyle kamu düzeni ve güvenliğine olumsuz etki edebileceği, toplumun refah ve huzuru ile bağdaşmayacak nitelikte başkalarının hak ve özgürlüklerini ciddi şekilde bozacak olaylara sebebiyet verilebileceği değerlendirilmektedir” denildi.

Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu itibarla; yukarıda sayılan gerekçeler doğrultusunda; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi, hayatın genel akışının olumsuz etkilenmesinin önlenmesi amacıyla, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 19. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi uyarınca ilimiz Mülki sınırları içerisinde (Coğrafi Alan) düzenlenebilecek her türlü toplantı, gösteri, yürüyüş, miting, basın açıklaması, stant açma, oturma eylemi, çadır kurma, sokak etkinliği, sokak şenliği, eylem ve etkinlikler, Valilik Makamının 07/04/2019 tarih ve 2019/114 sayılı olurlarıyla; 08/04/2019 Pazartesi günü saat 07.00 ile 20/04/2019 Cumartesi günü saat 19.00 tarihleri arasında yasaklanmıştır.”