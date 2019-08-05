Kars Vadisi Projesi hayat geçiyor

Kars Vadisi Projesi’nin ihalesi 22 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak. İhalesi yapılacak olan Kars Vadisi Projesiyle kentin çehresi değişecek.

AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ile Prof. Dr. Yunus Kılıç’ın destek verdiği, Valii Türker Öksüz’ün girişimleriyle hazırlanan proje,Kars’ın tarihi, sosyal, kültürel ve turistik değerlerine değer katarak, Kars’ın turizm potansiyelini artıracak,

Kars Kalesi ve çevresini cazibe merkezi haline getirecek, vatandaşların ve Kars’a gelen yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunulacak olan Kars Vadisi Projesi’nin ihalesi ise 22.08.2019 tarihinde yapılacak.

“Kars Çayı ıslah edilecek”

Kars Çayı’nın ıslah edilerek şişme savaklar su seviyesinin de yükseltileceği proje ile ilgili açıklamada bulunan Vali Türker Öksüz, “Kars Vadisi Projesiyle Kars Çayını ıslah etmiş olacağız. Şişme savak sistemiyle birlikte su seviyesi yükseltilecek ve çevresinde yapılacak peyzaj çalışmasıyla birlikte bir cazibe merkezi oluşacak. Bölgeye 200 adet ağaç, 7 bin adet bodur ağaç ve çalı niteliğindeki bitkiler dikilecek ve 25 bin metrekarelik alanda peyzaj çalışması yapılacak, 200 metrelik de seyir ve oturma alanı yapılacak” dedi.

Öksüz, “Bin 800 metrekare kapalı alana sahip bedesten içerisinde ilimize gelen yerli ve yabancı misafirlerimizin kaşar, bal, gibi yöresel ürünleri satın alabilecekleri 8 adet dükkan, 1 adet kafe ile 1 adet lokantadan oluşan ve misafirlerimize hizmet edecek bir kompleks yer alacak. Bu kompleks ile misafirlerimizin ihtiyacını büyük oranda karşılamış olacağız. Kars Kalesi ile birlikte Kars Kalesine çıkan 400 metre uzunluğundaki yolun iyileştirilmesi ve ışıklandırılması da yapılacak” diye konuştu.

22 Ağustos’ta ihalesi yapılacak olan Kars Vadisi Projesi’nin yapımına ise kısa sürede başlanacağı öğrenildi.

Öte yandan Kars Valiliği Kars Vadisi Projesi’nin temsili görsellerini basın ile paylaştı.