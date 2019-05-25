Kars Sultan Alparslan Külliyesi’nin zemini ilmik ilmik işliyorlar

Kars’ta yapımına havaların ısınmasıyla birlikte yeninden başlanan Sultan Alpaslan Külliyesi’nin zemine demirciler ilmik ilmik demir işliyor. Sıcak hava ve güneşe aldırış etmeden alışan demirciler, külliyenin zemini adeta örgü gibi örüyor.

Kars’ın en işlek caddelerinden birisi olan Faikbey Caddesi eski işhanının yerine yapılacak olan Sultan Alparslan Külliyesi’nin temelindeki çalışmalar sürüyor. Bir taraftan beton atılırken, diğer taraftan 11 kişilik demir ustası külliyenin zeminine adeta demirden şekil veriyorlar.

Miletvekilleri Ahmet Arslan ve Prof. Dr. Yunus Kılıç’ın da yakından takip ettiği Sultan Alparslan Külliyesi toplam 18 bin metrekare alan üzerine inşa ediliyor.

Sultan Alparslan Külliyesi’nin altında yaklaşık 500 araçlık kapalı otopark, cami ve sosyal donatıların da bulunacak.