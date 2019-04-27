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Kars Sağlık MüdürüLazoğlu, “Aşı ile sağlıklı kalın”

Kars İl Sağlık Müdürü Uzm.

27 Nisan 2019 Cumartesi 13:44
Kars Sağlık MüdürüLazoğlu, “Aşı ile sağlıklı kalın”

Kars İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Zakir Lazoğlu, aşıların geliştirilmesi, insanoğlunun sağlıklı ve uzun bir ömür sürmesini sağlayan en önemli buluş olduğu belirtti.


Lazoğlu, hastalıklardan korunmak için doğru ve etkili bağışıklama politikalarıyla aşılanma oranlarının istenilen düzeye çıkartılabilmesi gerektiğini söyledi.


“Ulusal Aşı Haftası" dolayısıyla açıklamalarda bulunan Kars İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Zakir Lazoğlu, “Aşılar sadece aşılanan kişiyi değil, bulaşıcı hastalıkların topluma yayılmasını engellediği için, tüm toplumu korur. Aşılar aşıyla korunabilen hastalıklarla mücadelede çok önemli bir araçtır. Aşılama, birey ve toplum sağlığı için yapılanlar arasında -içme suyunun klorlanması, tütünün zararlarının ortaya konması gibi çok önemli buluşların önüne geçerek- birinci sırada yer almaktadır” dedi.


Lazoğlu, “Geçmişe baktığımızda, çiçek ve çocuk felci hastalığının kökünün kazınması, yenidoğan tetanozu hastalığının elimine edilmesi, difteri hastalığının son 15 yılda yalnızca 1 olgu olacak şekilde azalması gibi övülesi başarıları gerçekleştirmiş bir sağlık örgütümüz olduğunu görmekteyiz. Özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerinde görev yapan hekim, hemşire ve ebelerin özverili çalışmalarıyla bu başarıların elde edildiğini vurgulamak gerekir” diye konuştu.


Lazoğlu, elli yıl önce çok sayıda çocuğun ölmesine ve sakat kalmasına neden olan bulaşıcı hastalıkların artık görmeme sebebinin aşılar olduğunu ve toplumda aşılanma oranlarının düşmesi durumunda bu hastalıkların tekrar ciddi salgınlar yaratacağını kaydetti.


Kars İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Zakir Lazoğlu, “Hastalıklardan korunmak için doğru ve etkili bağışıklama politikalarıyla aşılanma oranlarının istenilen düzeye çıkartılabilmesi gerekir. Şüphesiz ki bu politikaları geliştirmek ve uygulamak öncelikle sağlık otoritesinin görevidir. Ancak başarıda hekimlere ve halkımıza da önemli görevler düşmektedir. Aşı ile önlenebilir hastalıkların ortadan kaldırılması aşılama ile mümkün olmaktadır. Aşılamanın önemini toplumun tüm katmanlarının benimsemesi ve özen göstermesi önemlidir” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 13:44
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