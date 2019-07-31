Kars Kent Ormanı kaderine terk edildi

Kars’a vatandaşların kullandığı tek mesire yeri olan Kent Ormanı içler acısı durumda bulunuyor.

Kars merkeze yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta bulunan Kent Ormanı’nda bulunan kamelyaların çoğunluğu kırıldı. Kamelyalardan geriye ise sadece beton zeminleri kaldı.

Kars Belediyesi bünyesinde bulunan Kent Ormanı özellikle kimliği belirsiz kişi veya kişilerin mekanı haline gelmiş, içkicilerin uğrak yeri olan Kent Ormanı’nda güvenlik görevlisinin bulunmaması ise dikkat çekiyor, özellikle vatandaşlar için hazırlanmış kamelyalar çoğunluğu yerinden sökülmüş, kırılmış ve talan edilerek götürülmüş. Her tarafı çöp yığınlarıyla dolmuş Kent Ormanı’nın akıbetinin ne olacağı ise bilinmiyor.

Yetkililerden Kent Ormanı’na sahip çıkmalarını isteyen vatandaşlar, "Kars’ın tek mesire alanı burası, hafta sonlarında buraya geliyoruz. Ama her geçen gün burası yok oluyor. Her tarafta içki şişleri ve çöp, buranın sahibi yok mu? Yazık oluyor, biran evvel burasının koruma altına alınması gerekiyor. Vatandaşların parasıyla yapılan Kent Ormanı adeta çöp depolama merkezi oldu" dediler.

Kars Merkez Dereiçi mevkide bulunan Kent Orman’ında vatandaşlar için kamelyalar yapılmış, çeşitli bölgelerine vatandaşlar su ihtiyaçlarını karşılasın diye çeşmeler konulmuştu. Geçen süre içerisinde kamelyalar ve çeşmeler musluklarına kadar sökülerek tahrip edildi. Masa ve oturakların da kırıldığı mesire alanı yetkililer sahip çıkmasını bekliyor.