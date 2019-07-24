Kars Kelesi etekleri projelerle hayat bulacak

Kars Kalesi eteklerinde Kars Vadisi Projesi, Bedesten Projesi, Kars Kalesi Yolunun İyileştirilmesi-Aydınlatılması Projesi, Hulusi Aytekin Caddesi Sokak İyileştirilmesi Projesi, Mazlum Ağa ve Muradiye Hamamlarının Restorasyon Projesi ve Kent Müzesi Projesi hayata geçirilecek.

Kars Valisi Türker Öksüz, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere kentte bulunanAK Parti Kars Milletvekilleri 65.Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Tarım ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç’a Kars Kalesi eteklerinde hayata geçirilecek olan projelerle ilgili bilgi verdi.

Kars Kalesi eteklerinde, tarihi alanda hayata geçirilecek olan projeler, Kars’ın turizm potansiyelleri ön plana çıkartılacak ve Kars’a turistik, ekonomik ve sosyal anlamda çok büyük katma değer katacak.

Tarihi alanda gerçekleştirilecek projenin birbirini tamamlayan dört projeden oluştuğuna dikkat çeken Vali Türker Öksüz,bu projelerin Kars Vadisi Projesi, Bedesten Projesi, Kars Kalesi Yolu’nun İyileştirilmesi-Aydınlatılması Projesi, Hulusi Aytekin Caddesi Sokak İyileştirilmesi Projesi, Mazlum Ağa ve Muradiye Hamamlarının Restorasyon Projesi ve Kent Müzesi Projesi olduğunu belirtti.

Kars’ın ekonomisinin tarım-hayvancılık ve turizme dayandığını ifade eden Öksüz, “Tarım-hayvancılık ve turizm alanlarında katma değer yaratan faaliyetlerimizi desteklemek, şehrimizin kalkınmasına çok önemli oranda katkı sunacaktır. Bu nedenle bu iki sektörü elimizden geldiğince desteklememiz gerekiyor. Kars Vadisi Projesiyle Kars Çayını ıslah etmiş olacağız. Şişme savak sistemiyle birlikte su seviyesi yükseltilecek ve çevresinde yapılacak peyzaj çalışmasıyla birlikte bir cazibe merkezi oluşacak” dedi.

Vali Türker Öksüz, “Bölgeye 200 adet ağaç, 7 bin adet bodur ağaç ve çalı niteliğindeki bitkiler dikilecek ve 25 bin metrekarelik alanda peyzaj çalışması yapılacak, 200 metrelik de seyir ve oturma alanı yapılacak. Ayrıca, yapılacak bin 800 metrekare kapalı alana sahip bedesten içerisinde ilimize gelen yerli ve yabancı misafirlerimizin kaşar, bal gibi yöresel ürünleri satın alabilecekleri 8 dükkan, bir adet kafe ile bir adet lokantadan oluşan ve misafirlerimize hizmet edecek bir kompleks yer alacak. Bu kompleks ile misafirlerimizin ihtiyacını büyük oranda karşılamış olacağız. Kars Kalesi ile birlikte Kars Kalesine çıkan 400 metre uzunluğundaki yolun iyileştirilmesi ve ışıklandırılması da yapılacak.Ayrıca Şehit Hulusi Aytekin Caddesinde yer alan altı adet tarihi binanın dış cephe iyileştirmeleri ve çevre düzenlemeleri, 17 bin metrekare yol-kaldırım düzenleme ve sokak aydınlatılması işleri yapılacak. Mazlum Ağa ve Muradiye Hamamları Restorasyon Projelerinin 3. Etap Projesi tamamlayarak hizmete sunmuş olacağız” diye konuştu.

Kent Müzesi Projesi’nin planlama çalışmaları devam ettiğine dikkat çeken Öksüz “İnşallah, projelerin Kars turizm potansiyeline büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Milletvekillerimizin projelerin planlanması ve hayata geçirilmesinde büyük desteklerini gördük. Ayrıca projelerimize verdikleri maddi ve manevi desteklerden dolayı Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a şükranlarımı sunuyorum. Bu proje Kars’ın projesidir. Bizler burada sadece projeleri oluşturuyoruz ve yürütmekle mükellefiz. Hep birlikte, el ele bu projeleri bitirmeyi, hayata geçirmeyi arzu ediyoruz. Projelerimizin Kars’ımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.