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Kars kara teslim

Kars’ta iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

26 Mart 2019 Salı 10:44
Kars kara teslim

Kars’ta iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipiden dolayı 13 köy yolu ulaşıma kapandı.


Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü Kars’ta kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı ve tipiden dolayı Arpaçay’da 2, Digor’da 5, Sarıkamış’ta 6 olmak üzere toplam 13 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarının ulaşıma yeniden açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.


Kar yağışı Kars-Digor-Iğdır ve Kars-Göle Karayolunda da etkili oluyor. Yoğun kar yağışından dolayı görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü bölgede sürücüler zor anlar yaşıyor. Hanlar Geçidi’nde de tipi ve kar yağışı etkili olurken, Boğatepe Geçidi’nde de kar yağışı etkisini sürdürüyor.


Karayolları ve İl Özel İdaresine ait karla mücadele ekipleri yollarda sürekli çalışma yapıyor. Kar yağışının gece de devam etmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 10:44
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