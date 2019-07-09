0553 313 94 23

Kars'ta nefes kesen operasyon! Hepsi ele geçirildi

Kars'ın Kağızman ilçesindeki Çemçe bölgesine düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda sığınak ve mühimmat ele geçirildi.

09 Temmuz 2019 Salı 17:29
Kars'ta nefes kesen operasyon! Hepsi ele geçirildi

Kars'ın Kağızman ilçesindeki Çemçe bölgesine topçu desteğiyle hava hücum harekatı yapıldı. Bölücü terör örgütüne ait barınak ve sığınakların imha edildiği operasyonda akü ve teröristlerin kullandığı kıyafetler ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Çemçe bölgesine 4 Temmuz sabahı topçu ateşi desteği ve savaş uçaklarının katılımıyla operasyon gerçekleştirdi. Bölgede yapılan aramalarda bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı belirlenen 4 adet gömü noktası ile 10 barınak ve sığınak bulundu. 6 Temmuz saat 00.30'da sona eren operasyonda, barınaklar içerisinde el yapımı patlayıcı kullanımında kullanılan malzemenin yanısıra 11 küçük pil, kablo, bir motosiklet aküsü, 100 kilogram un ve 50 kilogram şeker ile birlikte mutfak ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 17:29
  1. Kars
  2. Kağızman ilçesi
  3. Çemçe bölgesi
  4. Terör operasyonları
  5. PKK operasyonu
  6. PKK sığınağı
  7. Terörle Mücadele

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mandela'nın torunundan İsrail'e "Filistin satılık değildir" tepkisi
    1. Mandela'nın torunundan İsrail'e..
    2. Başkan Sarıkurt taksi esnafını ağırladı
    3. AB mahkemesinden Belçika'ya yavaş..
    4. Çorlu’da minikler satranç şenliği..
    5. Emre Mor kimdir nereli? Emre Mor..
    6. Almanya’da camiye yapılan bomba ihbarı..
    7. AVM’de "Muhacirden Ensar’a,15 Temmuz..
    8. Gölbaşı’nda saman yüklü tır devrildi
    9. Doğada diyabet okulu başladı
    10. Seyir halindeki otobüs bir anda alev..
    11. Gölbaşı’nda hacı adayları kutsal..
    12. Çin, Sri Lanka’ya savaş gemisi hediye..
    13. Kamyonetin çarptığı yaya öldü
    14. Yeni basın kartlarının dağıtımına..
    15. Dikkat çeken tepki! "Babacan bana vız..
    16. Geleceğin eğitimcilerden hayvan..
    17. Sokakta kalan yaşlı adama belediye..
    18. Balıkesir'de 51 düzensiz göçmen..
    19. Rusya'dan Avrupa'ya eleştiri İran'a..
    20. Araban Ovası’nın verimli toprakları..
    21. JGK Sağlık Bilimleri Üniversitesi..
    22. Malatya’da arazi kavgası: 1 ölü
    23. Taraftardan ‘transferde geç kaldık’..
    24. Kırgızistan’nı eski lideri: “Bu sirkte..
    25. Çanakkale’de göçmen operasyonu
    26. Çamura saplanan inek kurtarıldı
    27. Nusaybin’de TOKİ konutlarının avans ve..
    28. Mardin Valiliği’nden Ahmet Türk..
    29. FETÖ’nün gaybubet evine operasyon: 2..
    30. Darbeci Sisi yönetiminden AB'ye..
    Yeni partiyle ilgili bomba gelişme: Gül kabul etmeyince Davutoğlu çekildi
    Yeni partiyle ilgili bomba gelişme: Gül kabul etmeyince Davutoğlu çekildi
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler