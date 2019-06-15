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Kars İl Jandarma Komutanlığı stantı yoğun ilgi gördü

Kars’ta, Jandarma Teşkilatının 180.

15 Haziran 2019 Cumartesi 11:13
Kars İl Jandarma Komutanlığı stantı yoğun ilgi gördü

Kars’ta, Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla açılan stant yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar, stantları gezmek için adeta kuyruk oluşturdu.


Jandarmanın 180. kuruluş yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Kars’ta da çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanıyor. İl Jandarma Komutanlığı’nca GAMP Konağı yanında bulunan parkta açılan stantta Jandarma Komutanlığı envanterinde bulunan silah, araç - gereç, malzemeler sergilendi.


Görevliler tarafından envanterler ve silahlar hakkında vatandaşlara bilgi verilirken, “Atak” ve “İrmik” patlayıcı madde ve uyuşturucu madde arama faaliyetlerinde görevlilere yardımcı olan köpekler çocukların ilgi odağı oldu. Köpekleri seven çocuklar velileri tarafından fotoğraflanırken, veliler de komandolarla hatıra fotoğrafı çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı.


Kars İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve eşi Derya Bitirik’in de ziyaret ettiği stantta Jandarma Alay Komutanı Albay Osman Kılıç stantta bulunan malzemeler ve silahlar hakkında bilgi verdi. Stant gecenin geç saatine kadar Karslıların beğenisine sunulmak için açık kaldı.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 11:13
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