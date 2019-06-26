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Kars Halk Eğitim’de yaz kursları başladı

Kars Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü’nceyaz döneminde 7 farklı alanda kurs açıldı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:01
Kars Halk Eğitim’de yaz kursları başladı

Kars Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü’nceyaz döneminde 7 farklı alanda kurs açıldı.


Okul dışında öğrenme imkanı sunan Kars Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü, yaz tatilinde de eğitim vermeyi sürdürüyor.


Kars’ta 2018-2019 eğitim öğretim döneminde 314 kurs açarak 7 bin 751 vatandaşa eğitim veren Kars Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü, yaz kurslarını da faaliyete soktu.


24 Haziran 2019 tarihinde başlayan yaz kursları 4 Eylül 2019 tarihine kadar devam edecek. Kurs bitiminde ise kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verilecek.


Kars Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından açılan yaz kurslarında Bilgisayar İşletmenliğinde 25, Kırsal Turizm Etkinliklerinde 20, Dekoratif Ahşap Süslemede 40, Bağlamada 35, Klasik Gitar Eğitiminde 60, Türk Halk Oyunları Kafkas Yöresinde 27 ve Türk Halk Oyunları Kars Yöresinde ( Mahalli ) 24 olmak üzere toplam 231 kursiyer kurs görüyor.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:01
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