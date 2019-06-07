0553 313 94 23

Kars Beylerbeyi Sarayı’nın yapımı sürüyor

Kars’ta, 1579 yılına Lala Mustafa Paşa tarafından inşa edilen Beylerbeyi Sarayı’nın restorasyon sürüyor.

07 Haziran 2019 Cuma 12:57
Kars Beylerbeyi Sarayı’nın yapımı sürüyor

Kars’ta, 1579 yılına Lala Mustafa Paşa tarafından inşa edilen Beylerbeyi Sarayı’nın restorasyon sürüyor. Tamamlandığı Butik Otel olması planlanan sarayının çatısının çelik profilleri yerleştiriliyor.


Kars Valiliği tarafından, Beylerbeyi Sarayı’nın Butik Otel’e dönüştürerek Kars turizmine kazandırılması çalışmaları devam ediyor. Kesme taştan yapılan, ön cephesindeki kapı girişi ile pencerelerinde kullanılan kemerleriyle dikkatleri çeken sarayın çatısının çelik profilleri vinç yardımıyla yerlerine koyuluyor.Müze Müdürlüğü ekipleri nezaretinde sürdürülen çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.


Öte yandan 1828 yılında Osmanlı Rus Savaşı sırasında yıkılmış haliyle günümüze kadar gelebilen Baylebeyi Sarayı’nın Butik Otel yerine Kars Müzesi olması isteniyor. Kars’ın güzel bir müzeye ihtiyacı olduğunu ifade eden Ulu Cami Derneği Başkanı Yasin Aşkın Yıldırım, bölgenin çok önemli bir yer olduğunu ve sarayının butik otel yerine müzeye dönüştürülmesinin daha anlamlı olacağını söyledi.


“Sarayın Müze olmasını isteniyor”


Kars Kalesi’nin altında, Ulu Cami, Harakani Türbesi, Evliya Cami, Kümbet Cami’nin olduğu yerde Butik Otel yapılmasını doğru bulmadıklarını ifade eden Ulu Cami Derneği Başkanı Yasin Aşkın Yıldırım, “Kars’ta atıl vaziyette birden fazla tarihi mekan var. Bunların restorasyonları yapılarak Butik Otel’e dönüştürülebilir. Ancak Sarayın otele dönüştürülmesini doğru bulmuyoruz. Burası herkesin ziyaret edebileceği çok güzel bir müze olur. Biz yetkililerden sarayın müzeye dönüştürülmesini bekliyoruz” dedi.


“Toprak altından tandır çıktı”


Restorasyon çalışmaları devam eden Beylerbeyi Sarayı’nın etrafından çıkan kalıntılarda dikkat çekiyor. Yerleşim yerlerinin toprak altından çıktığı bölgede son olarak ekmek pişirilen bir de tandır çıktı. Tandırın geçmişte burada yaşayanlar tarafından yapıldığı ve ekmek ihtiyaçlarının bu tandırdan karşılandığı ileri sürüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 12:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Basit önlemlerle yaz aylarında göz sağlığını korumak mümkün"
    1. "Basit önlemlerle yaz aylarında göz..
    2. Kars Beylerbeyi Sarayı’nın yapımı..
    3. Bayram ve kardeşlik üzerine
    4. Vali Şentürk huzurevi sakinleri ve..
    5. Kaspersky çözümleri soruşturma..
    6. Evkur Yeni Malatyaspor’un yeni teknik..
    7. Ormanya valabilere yeni yuva oldu
    8. Ayakta şerefle ölmek, yüzüstü..
    9. Rumlar Türklere karşı ABD'lilerle..
    10. Huzurun sağlandığı Beytüşşebap doğal..
    11. Bingöl katliamından kurtulan asker, 50..
    12. Vodafone'lular bayramda 16,8 milyon GB..
    13. Tokat lise taban puanları yüzdelik..
    14. Del Valle, Gazişehir Gaziantep’e veda..
    15. Ramazan’da tüm günahlarımız bağışlandı..
    16. Okan Buruk hafta başında imzalıyor
    17. Erdoğan, şairler Karakoç ve..
    18. Genç öğretmen yakalandığı amansız..
    19. Ünlü çiftten Erdoğan'a bayram ziyareti
    20. "Mutlu şehir" Sinop'ta bayram tatili..
    21. Hobi olarak başladı, taleplere..
    22. Söğüt Belediye Başkanının mutlu günü
    23. Türkiye tesettür mayo sektöründe..
    24. Adana'da 15 yaşındaki çocuk denizde..
    25. İmanla seçilen hayat programı!
    26. Binali Yıldırım'a "Peygamberler..
    27. Tokat lise taban puanları 2019 Tokat..
    28. Çalıntı kamyonetle hayvan hırsızlığı
    29. Altın fiyatları
    30. Diyarbakır’da bayramı fırsat bilip..
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı