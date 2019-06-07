Kars Beylerbeyi Sarayı’nın yapımı sürüyor

Kars’ta, 1579 yılına Lala Mustafa Paşa tarafından inşa edilen Beylerbeyi Sarayı’nın restorasyon sürüyor. Tamamlandığı Butik Otel olması planlanan sarayının çatısının çelik profilleri yerleştiriliyor.

Kars Valiliği tarafından, Beylerbeyi Sarayı’nın Butik Otel’e dönüştürerek Kars turizmine kazandırılması çalışmaları devam ediyor. Kesme taştan yapılan, ön cephesindeki kapı girişi ile pencerelerinde kullanılan kemerleriyle dikkatleri çeken sarayın çatısının çelik profilleri vinç yardımıyla yerlerine koyuluyor.Müze Müdürlüğü ekipleri nezaretinde sürdürülen çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Öte yandan 1828 yılında Osmanlı Rus Savaşı sırasında yıkılmış haliyle günümüze kadar gelebilen Baylebeyi Sarayı’nın Butik Otel yerine Kars Müzesi olması isteniyor. Kars’ın güzel bir müzeye ihtiyacı olduğunu ifade eden Ulu Cami Derneği Başkanı Yasin Aşkın Yıldırım, bölgenin çok önemli bir yer olduğunu ve sarayının butik otel yerine müzeye dönüştürülmesinin daha anlamlı olacağını söyledi.

“Sarayın Müze olmasını isteniyor”

Kars Kalesi’nin altında, Ulu Cami, Harakani Türbesi, Evliya Cami, Kümbet Cami’nin olduğu yerde Butik Otel yapılmasını doğru bulmadıklarını ifade eden Ulu Cami Derneği Başkanı Yasin Aşkın Yıldırım, “Kars’ta atıl vaziyette birden fazla tarihi mekan var. Bunların restorasyonları yapılarak Butik Otel’e dönüştürülebilir. Ancak Sarayın otele dönüştürülmesini doğru bulmuyoruz. Burası herkesin ziyaret edebileceği çok güzel bir müze olur. Biz yetkililerden sarayın müzeye dönüştürülmesini bekliyoruz” dedi.

“Toprak altından tandır çıktı”

Restorasyon çalışmaları devam eden Beylerbeyi Sarayı’nın etrafından çıkan kalıntılarda dikkat çekiyor. Yerleşim yerlerinin toprak altından çıktığı bölgede son olarak ekmek pişirilen bir de tandır çıktı. Tandırın geçmişte burada yaşayanlar tarafından yapıldığı ve ekmek ihtiyaçlarının bu tandırdan karşılandığı ileri sürüldü.