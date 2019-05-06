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Kars Baraj gölünde kartpostallık görüntüler

Kars Baraj gölünde kalan ağaçların suya yansıması kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 11:04
Kars Baraj gölünde kartpostallık görüntüler

Kars Baraj gölünde kalan ağaçların suya yansıması kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.


Kars Barajı’nın su tutmasıyla birlikte hızla dolan baraj gölü bir taraftan yaban hayvanlarına ev sahipliği yapıyor. Diğer taraftan da su içerisinde kalan ağaçlar görenleri adeta mest ediyor. Ağaçların suya yansımasını izleyen vatandaşlar ise bol bol fotoğraf çekiyor.


Kars’ın en önemli mesire alanlarından birisi olan Dereiçi mevki Boğazköy yolu vatandaşların uğrak yeri oldu. Kars Barajı’nın su tutmasıyla birlikte sular altında kalan ağaçlar, eşsiz doğa güzelliyle görenleri kendisine hayran bırakıyor. İlkbahar ile birlikte canlanan bitki örtüsü, çevresindeki sular altında kalan ağaçlar, görsel şölen sunuyor.



“Sadece denizlerde görebileceğiniz yakamoz cinsi böyle bir yansımalar oluşuyor”


Arkadaşlarıyla birlikte baraj gölünün göremeye geldiğini ifade eden Olcay Okan Avşar, “Kars’ın tek mesire alanı diyebileceğimiz bir bölgedeyiz. Dereiçi mevkisindeyiz. Aynı zamanda Kars Barajı’nın da bir uzantısı oluyor. Yani Kars Çayı’nın adeta bir gölet oluşturduğu noktayız. Arkamızda görüyorsunuz sadece denizlerde görebileceğiniz yakamoz cinsi böyle bir yansımalar oluşuyor. Ağaçların çok güzel gölgeleri vuruyor. Sazlıkları görebiliyorsunuz. Kuşların cıvıltısı, ramazan ayına denk geldik ama bira ay sonra belki çok daha güzelleşecek. İnsanlar bu alanı çok daha iyi bir şekilde değerlendirecekler, diye düşünüyorum” dedi.


Muhteşem doğasının yanı sıra, göl ile birlikte yeşilin uyum içerisinde ortaya çıktığı eşsiz manzara, fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı oluyor. Fotoğraf tutkunları, ellerindeki fotoğraf makineleriyle adeta gölde nöbet tutuyor. Fotoğraf tutkunları, güneşin doğuşu ile batışında ortaya çıkan enfes manzarayı fotoğraf karesinde ölümsüzleştirmeye çalışıyor. Ağaçların göl yüzeyine yansıması kartpostallık görüntüler de oluşturuyor.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 11:04
  1. fotoğraf
  2. doğa
  3. sanat

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