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Kars 36 Spor’daBAL Ligiheyecanı

Kars Amatör Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Kars 36 Spor, hafta sonu konuk edeceği Kağızman Gençler Birliği karşılaşmasını kazanarak Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligine çıkma hesapları yapıyor.

19 Mart 2019 Salı 15:27
Kars 36 Spor’daBAL Ligiheyecanı

Kars Amatör Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Kars 36 Spor, hafta sonu konuk edeceği Kağızman Gençler Birliği karşılaşmasını kazanarak Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligine çıkma hesapları yapıyor.


Kars Amatör Ligi’nde lider durumda bulunan ve kendisini 3 puan geriden takip eden Kağızman Gençler Birliği Spor ile Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyu’mda 23 Mart 2019 Cumartesi günü kritik maça çıkacak olan Kars 36 Spor’da futbolcular ve taraftarlar adeta kenetlendi.


2017-2018 Futbol Sezonu’nda önce Türkiye Kupası’dan ardından da BAL Ligi’nde aldığı başarılı sonuçlarla Türkiyegündeminde yerini alan Kars 36 Spor, şampiyonluk maçında deplasmanda Hopa Spor ile oynadığı karşılaşmayı kaybederek şampiyonluğu kıl payı kaçırmıştı. Yeşil Beyazlı ekip, Sarıkamış Gençler Birliği ile de oynadığı BAL Ligi yükselme karşılaşmasını kaybederek amatör lige düşmüştü.


2018-2019 Futbol Sezonu’nda Kars Büyükler Amatör Ligi’nde kendi imkanlarıyla ayakta durmaya çalışan Kars 36 Spor aldığı başarılı sonuçlarla son haftaya lider olarak girdi. Yeşil Beyazlı ekipte gözler Kağızman gençler Birliği Spor karşılaşmasına çevrildi. Kars 36 Spor Kağızman Gençler Birliği karşılaşması kazandığı takdirde BAL Ligi’nde Kars’ı temsil edecek.


Yeşil Bayazlı taraftarlar 23 Mart 2019 tarihinde KAÜ Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadınında oynanacak Kars 36 Spor, Kağızman Gençler Birliği Spor karşılaşmasına tüm Karslıları davet etti.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:27
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