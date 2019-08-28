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Kars 36 Spor,Hoçvan Spor karşılaşmasına hazır

Ziraat Türkiye Kupası 1.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:06
Kars 36 Spor,Hoçvan Spor karşılaşmasına hazır

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turunda Kars 36 Spor, Ardahan temsilcisi Hoçvan Spor karşılaşmasını hazırlıklarını tamamladı.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi takımlarından Yeşil beyazlı ekip, gözler Hoçvan Spor karşılaşmasında, tarafları karşısında ilk resmi karşılaşmasına çıkacak olan Kars 36 Spor’da hedef bir üst tura çıkmak.


Teknik Direktör Mehmet Şaşmaz yönetimdeki yeşil beyazlı ekip, Hoçvan Spor karşılaşmasıyla hem kupaya, hem de lige iyi bir başlangıç yapmayı düşünüyor.


Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumu’nda yarın oynanacak Kars 36 Spor, Ardahan Hoçvan Spor Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması saat 15.30’da başlayacak. Karşılaşmaya tüm spor severler davet edildi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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