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Kars 2018 Kurban bayramı namaz saati 2018 Kars bayram namaz vakti 06:04

Kars 2018 Kurban bayramı namaz saati kaçta kılınacak? Kurban Bayramı'nın gelmesi ile birlikte 'bayram namazı saat kaçta kılınacak' sorusu da herkes tarafından merak edilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Kurban Bayramı namaz saatlerini açıkladı. İşte Kars 2018 Kurban bayramı namaz saatleri

20 Ağustos 2018 Pazartesi 13:02
Kars 2018 Kurban bayramı namaz saati 2018 Kars bayram namaz vakti 06:04

Kars 2018 Kurban bayramı namaz saati kaçta kılınacak? Kurban Bayramı'nın gelmesi ile birlikte 'bayram namazı saat kaçta kılınacak' sorusu da herkes tarafından merak edilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Kurban Bayramı namaz saatlerini açıkladı. İşte Kars 2018 Kurban bayramı namaz saatleri

Diyanet takvimine göre, 21 Ağustos Salı günü Kars Kurban Bayram namazı saati 06:04'da kılınacak. 

 

BAYRAM NAMAZI FARM MI VACİP Mİ?

 

Kurban Bayramı namazı vakti güneş doğduktan 45-50 dakika sonra israk vaktinde girer. Bayram namazı farz değil vaciptir. Bayram namazı cemaatle birlikte kılınır ve ezan okumak, ikamet getirmek yoktur. Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunur. İlk gün bayram namazını mazeretli olarak kılamayanlar ikinci ya da bayramın diğer günlerinde kılabiliyorlar.

 

TÜRKİYE GENELİ KURBAN BAYRAM NAMAZ SAATLERİ 2018

Antalya 2018 Kurban bayram namazı saati 06:58

Aydın 2018 Kurban bayramı namazı saati : 07:08

Adıyaman 2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:27

Afyonkarahisar 2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:57

Ağrı  2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:06

Aksaray  2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:43

Amasya  2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:33

Ankara  2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:46

Ardahan 2018 Kurban  bayramı namaz saati : 06:05

Artvin  2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:09

Balıkesir 2018 Kurban bayramı namaz saati : 07:06

Bartın 2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:46

Batman  2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:15

Bayburt  2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:16

Bilecik 2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:57

Bingöl  2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:17

Bitlis  2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:11

Bolu 2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:50

Burdur  2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:59

Bursa 2018 Kurban bayramı namaz saati : 07.01

Çanakkale 2018 Kurban bayramı namaz saati: 07:12

Çankırı  2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:42

Çorum 2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:37

Diyarbakır 2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:19

Düzce  2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:52

Denizli 2018 Kurban bayramı namaz saati : 07:03

Edirne 2018 Kurban bayramı namaz saati : 07:09

Erzurum 2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:12

Eskişehir  2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:56

Elazığ 2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:22

Erzincan 2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:20

Giresun  2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:23

Gaziantep  2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:31

Gümüşhane  2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:19

Hakkari  2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:05

Hatay  2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:37

Iğdır 2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:01

Isparta  2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:58

İstanbul  2018 Kurban bayramı namaz saati : 07:00

İzmir  2018 Kurban bayramı namaz saati : 07:11

Kahramanmaraş  2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:32

Karabük 2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:46

Kars 2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:04

Kayseri 2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:37

Kocaeli 2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:57

Konya  2018 Kurbanbayramı namaz saati : 06:50

Kütahya 2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:58

Karaman  2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:48

Kastamonu  2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:41

Kilis  2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:32

Kırıkkale  2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:44

Kırşehir  2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:42

Kırklareli  2018 Kurban bayramı namaz saati : 07:07

Mersin  2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:42

Muğla 2018 Kurban bayramı namaz saati : 07:07

Malatya  2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:26

Manisa 2018 Kurban bayramı namaz saati : 07:09

Mardin 2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:17

Muş 2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:13

Nevşehir  2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:40

Niğde  2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:41

Ordu  2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:25

Osmaniye 2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:36

Rize  2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:14

Sakarya 2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:55

Samsun  2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:31

Sivas  2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:30

Şanlı Urfa 2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:25

Siirt 2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:12

Sinop 2018 Kurbanbayramı namaz saati : 06:35

Şırnak 2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:10

Trabzon 2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:18

Tekirdağ 2018 Kurban bayramı namaz saati : 07:06

Tokat 2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:31

Tunceli  2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:20

Uşak  2018 Kurbanbayramı namaz saati : 07:01

Van 2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:05

Yalova  2018 Kurban bayramı namaz saati : 07:00

Yozgat  2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:38

Zonguldak 2018 Kurban bayramı namaz saati : 06:49

Kurban Bayram namaz saatleri 2018 il il Türkiye geneli bayram namaz saatleri diyanet

Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?

BAYRAM NAMAZININ VAKTİ NEDİR?

Bayram Namazı. Güneşin doğması ve bir miktar yükselip kerahet vaktinin çıkmasından sonra cemaatle kılınan bayram namazı zeval vaktinin girmesine kadar eda edilebilir. Mazeretleri sebebiyle ilk gün bayram namazını kılamayanlar ramazan bayramında ikinci gün, kurban bayramında ikinci ve üçüncü gün de kılabilirler.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı kılmak vaciptir. İki rekat olarak cemaatle kılınır. Tek başına Bayram namazı kılınmaz.

Vacip oluşunun ve kılınmasının şartları, aynen Cuma namazının şartları gibidir. Ezan okunmaz, kamet yapılmaz.

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez bayram namazı kılınır. Ramazan ve Kurban bayramının birinci günü kılınır.

2 Rekat Bayram Namazının Kılınışı

Önce “Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet edilerek namaza durulur.

Sonra imam ve cemaat sessiz bir şekilde “Subhaneke” duasını okunur.

Sübhanekeden sonra imamla birlikte “Allahu Ekeber” diyerek üç defa tekbir getirilir. Tekbir getirirken eller kulaklara kaldırılıp (iftitah tekbirinde oldugu gibi), birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır.

Üçüncü Tekbirin ardından elleri bağlayınca İmam önce Fatiha, sonra Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur ve imamla birlikte rükuya eğilinir.

Rüku ve Secdeler yapilarak ayaga (ikinci rekata) kalkilir ve eller baglanir.

İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur. Sonra imamla birlikte “Allahu Ekeber” diyerek üç defa tekbir getirilir. Tekbir getirirken eller kulaklara kaldırılıp yana bırakılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir.

Rüku ve Secdeler yapilarak oturulur.

Oturuşta imam ve cemaat, Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâdualarını okur.

Dualardan sonra imamla birlikte önce sağa, sonra sola selam verip namaz bitirilir.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 13:02
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  79. Kars Kurban Bayramı namazı saati
  80. 2018 Sabah saat kaçta kılınacak?
  81. Kars bayram namazı saati 2018
  82. Bayram namazı nasıl kılınır
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