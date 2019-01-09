Kars 10 Ocak Perşembe kar tatili | Kars'ta yarın okullar tatil mi? son dakika

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Kars da var. Kars'ta kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Kars'ta okullar yarın da tatil mi? Kars'ta okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Kars'ta 10 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi?

Kars'ta yarın ( 10 Ocak Perşembe) okullar tatil edildi mi?

Sarıkamış'ta eğitime kar tatili

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde eğitime 1 gün ara verildi.

Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçe genelinde eğitime 10 Ocak 2019 Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.

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