Karpuzlu’da yangın Karpuzlu Gölcük mahallesinde tarım arazilerinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Karpuzlu Gölcük mahallesinde tarım arazilerinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra köylüler de müdahale ederken yangında maddi hasar meydana geldi.

Gölcük Kanal yolu üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını itfaiyeye ihbar eden vatandaşlar bir yandan da kendileri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

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