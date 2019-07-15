Karpuz pazarı çiftçilerin umudu oldu

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediyesi hizmete aldığı hal tesisi ve karpuz pazarı ile tarımda çiftçilerin ürünlerinin değerlendirilmesinde ve pazarlanmasında çiftçileri bir araya getiriyor.

Osmaneli Belediyesi’nin çiftçiye yönelik yaptığı yatırımların etkisi önceki yıl ve bu yıl kendini özellikle ürün fiyatlarında olumlu gelişme olarak yansırken, karpuz pazarına özellikle Kocaeli ve İstanbul hallerinden, Kütahya, Eskişehir, Bolu, Bursa ve Sakarya’dan alıcılar akın ediyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli Belediyesinin hedeflerinden biri de tarımda yeni ürünlere ve yeni pazarlara yönelmektir. Bilecik’in Antalya’sı olan Osmaneli çok yakın bir gelecekte kurduğumuz tesislerle tarımda daha farklı bir konuma gelecek.Karpuz ahi mevcut ürünlerimizi geliştirip yeni pazarlara ulaşırken, diğer taraftan özellikle şifalı bitkiler, tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda yeni bir üretim alanı açma gayreti içindeyiz. Bu konuya çok önem veriyoruz ve çok yakında ilçemizde bu alanda gelişmeleri göreceğiz" ifadelerine yer verdi.