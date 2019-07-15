0553 313 94 23

Karpuz pazarı çiftçilerin umudu oldu

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediyesi hizmete aldığı hal tesisi ve karpuz pazarı ile tarımda çiftçilerin ürünlerinin değerlendirilmesinde ve pazarlanmasında çiftçileri bir araya getiriyor.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:33
Karpuz pazarı çiftçilerin umudu oldu

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediyesi hizmete aldığı hal tesisi ve karpuz pazarı ile tarımda çiftçilerin ürünlerinin değerlendirilmesinde ve pazarlanmasında çiftçileri bir araya getiriyor.


Osmaneli Belediyesi’nin çiftçiye yönelik yaptığı yatırımların etkisi önceki yıl ve bu yıl kendini özellikle ürün fiyatlarında olumlu gelişme olarak yansırken, karpuz pazarına özellikle Kocaeli ve İstanbul hallerinden, Kütahya, Eskişehir, Bolu, Bursa ve Sakarya’dan alıcılar akın ediyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli Belediyesinin hedeflerinden biri de tarımda yeni ürünlere ve yeni pazarlara yönelmektir. Bilecik’in Antalya’sı olan Osmaneli çok yakın bir gelecekte kurduğumuz tesislerle tarımda daha farklı bir konuma gelecek.Karpuz ahi mevcut ürünlerimizi geliştirip yeni pazarlara ulaşırken, diğer taraftan özellikle şifalı bitkiler, tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda yeni bir üretim alanı açma gayreti içindeyiz. Bu konuya çok önem veriyoruz ve çok yakında ilçemizde bu alanda gelişmeleri göreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    1. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    2. Marmara’da haşere ile mücadele başladı
    3. Soldado Granada ile sözleşme imzaladı
    4. Hindistan'da beyin iltihabı salgını
    5. 15 Temmuz şehitleri Danimarka’da anıldı
    6. AK Parti heyetinden Başkan Er ve..
    7. Alanyaspor'un Düzce kampı başladı
    8. Bezuvar dağ keçileri sürü halinde..
    9. KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü..
    10. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    11. Darbelere karşı kodlama yarışması
    12. Antalya’da 17 yaşındaki Rus turistin..
    13. Bingöl’de 15 TemmuzDemokrasi ve..
    14. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    15. Türkiye'den Almanya'ya çağrı: İade edin
    16. MHP'li Akçay, CHP'lilere ağzının..
    17. Ayvacık protokolü 15 Temmuz’da şehit..
    18. Engelli taraftarlardan Konyaspor’a..
    19. Elazığ’da kazada yaralanan, bebek..
    20. Kumsal işgali sona erdi
    21. Didim’de 15 Temmuz şehitleri dualarla..
    22. 15 Temmuz’un ruhu teknoloji ve..
    23. Van’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    24. Milletvekili Güneş: “Türk Milleti’ni..
    25. TBMM’de 15 Temmuz özel oturumu
    26. Nazilli’de şehit ve gaziler kabirleri..
    27. Silopi’de şehitler için Türkçe ve..
    28. TİM'den 15 Temmuz şehitlerine özel..
    29. Yemek dağıtımı sırasında izdiham..
    30. Çocuklar, kedinin saldırısına uğrayan..
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”