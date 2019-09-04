0553 313 94 23

Karnından 250 gram eroin çıktı

Denizli'de, mide ile bağırsaklarında uyuşturucu tespit edilen İran uyruklu şüpheli tutuklandı

04 Eylül 2019 Çarşamba 14:30
Karnından 250 gram eroin çıktı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, İran uyruklu zanlının mide ve bağırsaklarında tespit edilen 250 gram eroin operasyonla çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin küçük gramaj halinde paketledikleri uyuşturucuyu yutarak Türkiye'ye getirecekleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

H.A. adlı İran uyruklu kişinin söz konusu yöntemle ülkesinden Denizli'ye uyuşturucu getirdiği ihbarı üzerine harekete geçen narkotik ekipleri, zanlıyı takibe aldı.

Kent merkezinde yakalandıktan sonra Denizli Devlet Hastanesine sevk edilen şüphelinin röntgen görüntülerinde mide ile bağırsaklarında yabancı cisim olduğu belirlendi.

İran uyruklu zanlının yuttuğu ve içerisinde uyuşturucu olduğu tespit edilen 22 küçük poşet tıbbi müdahaleyle vücudundan alındı.

Narkotik polisi, 22 poşet içerisindeki 250 gram eroine el koydu, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A. tutuklandı.

Öte yandan ekiplerin kent merkezinde yaptığı uygulamalarda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı, şüphelilerin üzerinde 27 gram eroin, 3 gram metamfetamin ve 6 gram esrar ele geçirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 14:30
  1. eroin
  2. karın
  3. mide
  4. narkotik
  5. uyuşturucu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kartal’da 7-16 yaş halk oyunları kursuna kayıtlar başladı
    1. Kartal’da 7-16 yaş halk oyunları..
    2. Kafes avcısı jandarmaya takıldı
    3. Kirli köpeği gören taksicilerden..
    4. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel..
    5. Burhaniye’de Halk Sağlığı Haftası..
    6. Bekçilerin yakaladığı şüpheli..
    7. Karabük’te tarihi eser operasyonu
    8. Kdz. Ereğli’ye 20 halk otobüsü, 30..
    9. Safranbolu Belediyesinden "Engelsiz..
    10. Astral seyahat konulu ilk film vizyonda
    11. Digor Belediyesi alt yapı çalışmaları..
    12. Galatasaray resmen başvurdu! İşte TT..
    13. Üvey oğlu tarafından 4 çocuğuyla..
    14. Yıldırım: “Ar-Ge merkezleri ile..
    15. Karabük’te okul bahçeleri yıkanıyor
    16. Reel efektif döviz kuru endeksi..
    17. Başkan Doğan üniversiteyi kazanan..
    18. Mide ve bağırsaklarından eroin çıktı
    19. Çin salatalığı nedir? Çin salatalığı..
    20. GAİB’ten 187 ülkeye 5,7 milyar dolar..
    21. 10. İngiltere-Türkiye İş Forumu..
    22. Toroslar Belediyesi, okulları boyamaya..
    23. Irak, Basra Körfezi'nde ada inşa edecek
    24. Bakan Selçuk: “Bin 663 tıbbi cihaz ve..
    25. Oturma eylemi yapan Diyarbakır..
    26. Yaralı Gökkuzgun kuşu tedavi altına..
    27. Eski Başhekim Çalaşyer son yolculuğuna..
    28. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    29. Çalıştığı dükkanda bulduğu 10 bin..
    30. ANALİZ - Arktik’te rekabetin yeni..
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!