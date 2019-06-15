0553 313 94 23

Karneyi alan Zıp Zıp Park’a koştu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in öğrencilere karne hediyesi olarak müjdelediği Zıp Zıp Park ücretsiz olarak öğrencileri ağırladı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 13:28
Karneyi alan Zıp Zıp Park’a koştu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in öğrencilere karne hediyesi olarak müjdelediği Zıp Zıp Park ücretsiz olarak öğrencileri ağırladı. Dün karnelerini alan binlerce çocuk bugün Zıp Zıp Park’a koştu.


Antalya Büyükşehir Belediyesinin kapalı çocuk eğlence merkezi Zıp Zıp Park, Başkan Muhittin Böcek’in karne hediyesi olarak tatilin ilk günü çocuklara ücretsiz hizmet verdi. 3 - 15 yaş arası bütün yaş gruplarına hitap eden Zıp Zıp Park, yaz tatilinin ilk günü doldu taştı. Binlerce çocuk, derslerin yorgunluğunu Zıp Zıp Park’ın birbirinden ilginç ve eğlenceli oyun parkurlarında attı. Park’ta büyüklerde unutulmadı. Öğrenciler oyun alanında doyasıya eğlenirken, aileleri de kafeteryada hoşça vakit geçirdi. İki torunu ile beraber Zıp Zıp Park’a gelen emekli öğretmen Servet Ali Kahraman, “Geleceğimiz olan çocuklarımıza böylesi güzel bir hediye verdiği için Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e çok teşekkür ederim. Onları çok sevindirdi. Buradaki bütün çocuklar çok mutlu. Onlar için çok güzel bir karne hediyesi oldu. Ben de torunlarımla beraber güzel bir gün geçiriyorum. Herşey çok güzel olacak” diye konuştu.



Cıvıl cıvıl bir manzara


Çocuğuyla beraber Zıp Zıp Park’e gelen öğretmen Cafer Uğurcan, öğrencilerin yaz tatiline çok eğlenceli başladığını söyleyerek, “Bir eğitmen olarak Başkan Muhittin Böcek’in bu hediyesini taktir ettim. Manzaraya baktığınızda her yer cıvıl cıvıl. Karne sevinçlerine bir mutluluk daha katıldı. Çok güzel bir organizasyon. Başkan Böcek’e çok teşekkür ederiz” diye konuştu.


Üç çocuğunu Zıp Zıp Park’a getiren Ayşe Şafak ise “Normalde buraya çok sık gelemiyoruz. Ama böyle bir fırsatı kaçırmadık. Çocuklar çok eğleniyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e çok teşekkür ederiz” diye konuştu.


Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden ANET A.Ş tarafından işletilen Türkiye’nin en büyük kapalı oyun parkı Zıp Zıp Park, yaz tatilinde çocukların buluşma adresi olacak. 3- 15 yaş arası bütün yaş gruplarına hitap eden Zıp Zıp Parkın içinde şişme ünite oyun grupları, trambolin, kaydıraklı oyun grubu ve macera parkuru bulunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 13:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuşadası eski Belediye Başkanı Altungün’den açıklama
    1. Kuşadası eski Belediye Başkanı..
    2. TYT Türkçe ve matematik soruları zor..
    3. MHP'li kadınlar İstanbul seçimi için..
    4. Çocuklarda bacak ağrısı için hangi..
    5. Bağlar Belediyesinden yoksul..
    6. YKS ilk oturumuna geç kalan öğrenciyi..
    7. ABD'de 261 yunus kıyıya vurdu
    8. MSB'den "Babalar Günü" videosu
    9. Başkentte "Afrika Günü" kapsamında..
    10. Filenin Efeleri, grubun son maçında..
    11. Kapadokya’nın tarihi bu konakta..
    12. Minik Alperen’in babasına en güzel..
    13. Pençe Harekatı'nda 49 terörist etkisiz..
    14. Artem Kravets’in tatil keyfi
    15. Bitigen Kayseri’nin gururu oldu
    16. Talasgücü Belediyespor kupasına kavuştu
    17. Tavşanlı’da Robot Yarışması
    18. Milli Savunma Bakanlığı: "Irak’ın..
    19. 6. kez başkan seçildi
    20. Bunlara sözüm söz..! Gördüğüm yerde,..
    21. Siyam ikizlerinin YKS heyecanı
    22. Rusya'daki ankette dikkat çeken..
    23. Bilecik Halk Eğitim Merkezi’nden yıl..
    24. Makaralı Yay Erkek Takımı, dünya..
    25. Batman’da Jandarma Teşkilatının 180...
    26. 75 yaşında üniversite sınavına girdi
    27. Sakaryalı çocuklara karne hediyesi..
    28. S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya..
    29. Zeytin çekirdeği yutunca bakın..
    30. Şehit jandarma er tatlı mezarı başında..
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Şamil Tayyar'dan olay sözler: Hızla irtifa kaybediyor
    Şamil Tayyar'dan olay sözler: Hızla irtifa kaybediyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor

    Günün Karikatürü

    15 Haziran 2019
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu