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Karnesini tedavi gördüğü hastanede aldı

14 Haziran 2019 Cuma 10:39
Karnesini tedavi gördüğü hastanede aldı

DÜZCE (AA) - Düzce'de diyabet hastası olduğu için 10 gündür hastanede bulunan 14 yaşındaki Özge Nefes, karnesini hasta yatağında aldı.

Düzce Avni Akyol Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Özge Nefes, yaklaşık 10 gün önce Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Polikliniğine yatırıldı.

Doktorların gözetiminde tedavisi süren Nefes'e Düzce Valisi Zülkif Dağlı ve İl Milli Eğitim Müdürü sürpriz yaparak karneyle hastaneye geldi.

Vali Dağlı, Özge'ye karnesini ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da yaz tatili tavsiyelerinin yer aldığı mektubu verdi.

Dağlı, yaptığı açıklamada, "Biraz önce Özge kızımızın karnesini verdik. Dersleri gayet iyi, iftihar belgesi de aldı. Sayın Bakanımızın yaz tatili mesajı da var. Özge ortaokulu bitirdi, eylül ayında liseye başlayacak inşallah. Bu arada da sağlıkla ilgili sorunlarını çözüp liseye öyle başlayacak." diye konuştu.

Özge Nefes de Vali Dağlı'ya teşekkür ederek, "Çok güzel bir duygu bu. Herkesin burada olup beni desteklemesi çok güzel." dedi.


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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 10:39
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