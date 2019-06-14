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Karnesini evinde valinin elinden aldı

Sivas’ta yaşayan akciğer tutumu hastası 5.

14 Haziran 2019 Cuma 11:15
Karnesini evinde valinin elinden aldı

Sivas’ta yaşayan akciğer tutumu hastası 5. sınıf öğrencisi Ülkü Albayrak, sosyal medya üzerinden Sivas Valisi Salih Ayhan’a yazdığı mesajda “Herkesi ziyaret ediyorsun beni neden ziyaret etmedin” dedi, karnesini evinde valinin elinden aldı.


Sivas’ta akciğer tutumu hastası olması nedeniyle evde eğitim hizmeti alan 5. sınıf öğrencisi Ülkü Albayrak, geçtiğimiz günlerde Sivas Valisi Salih Ayhan’a sosyal medya üzerinden mesaj gönderip, “Herkesi ziyaret ediyorsun beni neden ziyaret etmedin” diye sordu. Bu mesaj üzerine Vali Ayhan, Albayrak’a karne sürprizi yaptı.OkulundanAlbayrak’ın karnesini teslim alan Ayhan, Aybayrak’ı evinde ziyaret ederek karnesini teslim etti. Vali Ayhan’ın ziyareti ve karnesini Ayhan’ın elinden alması genç öğrenciyi son derece mutlu etti.


Burada bir açıklama yapan Ayhan, “Bugün eğitim öğretim yılının sonu. Okullarımızda karne törenlerine katılıyoruz. Ama bunların en önemlilerinden bir tanesi Ülkü’nün karnesi. Ülkü evladımız gibi ilimizde 74 öğrenci evde eğitim hizmeti alıyor. Ben öğretmenlerimize evlerini açan ailelerimize ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Sosyal medyadan bizi davet ettiği için bugün buradayız. Ülkü’nün mutluluğuna mutluluk katmak, heyecanına heyecan katmak, geleceğine dair hayallerine katkıda bulunmak için buradayız” dedi.


Albayrak ise yaptığı açıklamada, “Beni de ziyaret etmesi için sosyal medyadan valimize mesaj atmıştım. Beni ziyarete gelerek çok mutlu etti. Çok mutlu oldum. Cumhurbaşkanımızı da görmek istiyorum. En büyük arzum bu” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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