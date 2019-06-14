Karnesini aldı, evine giderken minibüsün altında can verdi Batman’da 5’inci sınıf öğrencisi, karnesini aldıktan sonra evine gitmek isterken minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Batman’da 5’inci sınıf öğrencisi, karnesini aldıktan sonra evine gitmek isterken minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Batman’ın Beşiri ilçesinde meydana geldi. Beşiri Cumhuriyet Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi Narin Akti, karnesini aldıktan sonra evine gitmek istedi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Akti’ye, plakası öğrenilemeyen O.Ö. kontrolündeki minibüs çarptı. Çarpmanın etkisi ile ağır yaralanan Narin Akti, kaldırıldığı Beşiri Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Minibüs şoförü ise gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.