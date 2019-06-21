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Karneni göster, kitabını al

Canik Belediyesi "Karneni Göster, Kitabını Al" projesiyle takdir belgesi alan ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencilerine kitap hediye etmeye devam ediyor.

21 Haziran 2019 Cuma 14:25
Karneni göster, kitabını al

Canik Belediyesi "Karneni Göster, Kitabını Al" projesiyle takdir belgesi alan ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencilerine kitap hediye etmeye devam ediyor.


Canik’te bulunan 54 okulda yaklaşık 18 bin öğrencinin karne sevinci yaşadığı 3 bine yakın öğrencinin takdir belgesi almaya hak kazandığı biliniyor.


Canik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gelerek belgelerini gösteren öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Türk ve dünya klasiklerinden seçkin eserler, çocukların yaş guruplarına göre tasnif edilerek takdim ediliyor.


Bu projenin amacının başarıyı teşvik etmek olduğunu dile getiren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Çocuklarımız karne aldıkları ilk günden itibaren gerek öğretmenleri gerek velileri eşliğinde hediyelerini almaya geldiler. Bu hususta özellikle duyarlı öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın mutluluğu gerçekten görülmeye değer. Şu ana kadar yaklaşık 500 öğrencimiz hediyeleri ile buluştu. Bu proje ile hem kitap okuma alışkanlığının artmasına katkı sağlamayı hem de başarının ödüllendirilmesiyle çocuklarımızın tamamını başarılı olma hususunda teşvik etmeyi amaçladık. Hediye takdimlerimiz yeni eğitim öğretim sezonu açılana kadar devam edecek. Canik Belediyesi olarak birebir insanımıza dokunan işler yapmayı ve farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Bunu da başardığımıza inanıyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 14:25
  1. kitap
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