Karnelerini alan öğrenciler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı Şanlıurfa’da karnelerini alan lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 öğrenci yaralandı.

Şanlıurfa’da karnelerini alan lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 öğrenci yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kavga, Şanlıurfa’nın merkez Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre karnelerini alan öğrenciler okul çıkışında kavga etti. Kavgada bıçaklanan 16 yaşındaki Halil D. yaralandı. Yaralı olay yerine giden ambulansla hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri kavgaya karışanları belirlemek için çalışma başlattı.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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