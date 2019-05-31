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Karneler ne zaman dağıtılacak? İşte okulların kapanacağı tarihi...

Milyonlarca öğrencinin karne heyecanı yaşayacağı, 2018-2019 eğitim öğretim yılının tamamlanmasına az bir zaman kaldı. Karne heyecanının yaklaşmasıyla öğrenci ve veliler karnelerin alınacağı tarihi merak ediyor. Peki, karneler ne zaman dağıtılacak? Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

31 Mayıs 2019 Cuma 17:51
Karneler ne zaman dağıtılacak? İşte okulların kapanacağı tarihi...

Milyonlarca öğrencinin karne heyecanı yaşayacağı, 2018-2019 eğitim öğretim yılının tamamlanmasına az bir zaman kaldı. Karne heyecanının yaklaşmasıyla öğrenci ve veliler karnelerin alınacağı tarihi merak ediyor. Peki, karneler ne zaman dağıtılacak? Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

Karneler ne zaman dağıtılacak?

2018-2019 Eğitim öğretim dönemi için yayımlanan takvim bilgilerine göre; 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan ikinci kanaat dönemi 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. MEB’in takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekilerek 9 Eylül 2019'da başlayacak.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 17:51
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