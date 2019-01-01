Karneler ne zaman alınacak? 2019 Yarı yıl tatili ne zaman? Kaç gün tatil olacak?
Milyonlarca öğrenci karne aldıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı yarı yıl tatilini heyecanla bekliyor. Hem dinlenip hem de tatil yapmak isteyenler için işte detaylar! İşte merak edilen o soruların cevapları!01 Ocak 2019 Salı 20:38
Milyonlarca öğrenci karne aldıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı yarı yıl tatilini heyecanla bekliyor. Hem dinlenip hem de tatil yapmak isteyenler için işte detaylar! İşte merak edilen o soruların yanıtları...
Karneler ne zaman alınacak?
Yarıyıl dönem karneleri 18 Ocak 2019 tarihinde öğrencilerin elinde olacak.
2019 Sömestr – Ara yıl tatili ne zaman?
Yarıyıl tatili ise 21 Ocak 2019 Pazartesi gününden itibaren 1 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak.
İkinci dönem ne zaman başlayacak?
İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak
2019 Yaz tatili ne zaman başlıyor?
14 Haziran 2019 Cuma günü 2018-2019 eğitim öğretim dönemi sona erecek.
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ne Zaman Başlayacak?
16 Eylül 2019'da okullar açılacak.