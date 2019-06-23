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Karne sevinci yerini eğlenceye bıraktı

Şehitkamil Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden 173 bin 38 öğrenciye karne hediyesi olarak oyun merkezi ve lunapark biletleri armağan etti.

23 Haziran 2019 Pazar 14:14
Karne sevinci yerini eğlenceye bıraktı

Şehitkamil Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden 173 bin 38 öğrenciye karne hediyesi olarak oyun merkezi ve lunapark biletleri armağan etti. Tatilin tadını birbirinden eğlenceli oyunlarla çıkaran öğrenciler, keyifli zaman geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.


Şehitkamil Belediyesi, 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilkokul ve orta okullarda eğitim gören 173 bin 38 öğrenciye oyun merkezi ve lunapark biletleri hediye etti. Şehitkamil Belediyesi ayrıca karne hediyesi olarak 136 ilkokul ve 107 ortaokul birincisine bisiklet, 63 lise birincisine de dizüstü bilgisayar armağan etti.


Yoğun bir eğitim-öğretim maratonun ardından şimdi tüm öğrenciler için tatil zamanı başladı. Öğrencileri uzun bir tatil süreci bekliyor. 14 Haziran Cuma günü yaşanan karne heyecanından sonra tüm öğrenciler, “Yaşasın Tatil” etkinliği kapsamında hizmet veren lunapark ve oyun merkezindeki oyun alanlarını kullanıyor.


Karne hediyesi olan lunapark ve oyun merkezi etkinliklerine katılan öğrenciler, heyecanlı, neşeli ve keyifli zamanlar geçirdiklerini ifade etti. Hediyenin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren öğrenciler, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür ettiler.


Şehitkamil Belediyesi Yetim Koordinasyon Merkezi’nden yararlanan öğrenciler de oyun biletlerini kullanmak için aileleriyle birlikte düzenlenen organizasyona katıldı. Öğrenciler, öğretmenler eşliğinde lunapark ve oyun merkezinde gönüllerince eğlendi.


Çok teşekkür ediyorum


Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan öğrenci velisi Hülya Yalçınkaya, “Çocuklarımıza böyle bir imkan sunduğu için Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na çok çok teşekkür ediyorum. Allah, kendisinden razı olsun. Allah, kendisini başımızdan eksik etmesin” şeklinde konuştu.


Eğlendik, oynadık, güldük


Keyifli bir gün geçirdiğini dile getiren Beyza Gözüaçık, “Karnelerimizi aldık. Belediye Başkanımız, karne hediyesi olarak bize bir armağan verdi. Bu karne hediyesi ile lunapark ve oyun merkezine geldik. Eğlendik, oynadık, güldük. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 14:14
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