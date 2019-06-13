Karne öncesi velilere kritik uyarı! 'Çocuklarımıza kötü davranmayalım'

Mehmet Özmen yeniakit.com.tr

Eğitimci-Yazar Ali Erkan Kavaklı, yeniakit.com.tr aracılığıyla ‘kötü karne’ konusunda velileri uyardı. Karnelerindeki notlar nedeniyle öğrenciye kesinlikle ceza verilmemesi gerektiğine dikkat çeken Kavaklı, “Zayıf notu olan öğrencilerin velileri sinirleri ile imtihan olacaklar.” dedi.

“Çocuklarımızı yalana alıştırmamalıyız”

Her şeyden önce karnenin bir netice olduğunu belirten Ali Erkan Kavaklı, velileri şu şekilde uyardı:

“Karne nedeniyle öğrenciye asla ceza verilmemeli. Öfkesini yönetemeyen velilerimiz oluyor ve evde yol kazaları yaşanıyor. Yavrularımıza kötü davranmak sonucu değiştirmez. Eğer çocuk baba ve annesinden şiddet göreceğini tahmin ederse karne notlarını değiştirme gibi hilelere başvurur. Çocuğumuzu hilekârlığa alıştırırız. Bundan kaçınmalıyız. Kabalık, şiddet, dayak, azar çocukları yalan söylemeye yöneltir. Korku ile kendini savunma refleksiyle çocuk yalan söyler. Çocuklarımızı yalana alıştırmamalıyız.”

“Çocuklarımıza sert davranmak, onları dövmekle düzeltebileceğimiz bir şey yok”

Velilere yönelik uyarılarını sürdüren Ali Erkan Kavaklı, “Şiddet, dayak ve öfke çocukları iki yüzlü davranmaya sevk eder, çocuklarımıza dürüst olmayı öğretmeliyiz. Zayıf not varsa dayak, şiddet, bağırıp çağırma ile düzelmez. Dolayısıyla çocuklarımıza sert davranmak ve onları dövmekle veya azarlamakla düzeltebileceğimiz bir şey yok. Aksine karne üzerine düşünebiliriz. Çocuğumuzun yeteneklerini geliştirdiği alanları ve geliştiremediği alanları daha iyi görürüz. Bir dahaki seneye hangi alanlarda daha çok ve netice alacak çalışmalar yapması gerektiğini tespit edebiliriz, çocuğumuzla bu derslerle ilgili ne gibi çalışma yapabileceğini konuşup tedbir alabiliriz.” şeklinde konuştu.

“Problem çocukta değil, büyüklerde”

Her çocuğun yetenekli olduğu ve daha az yetenekli olduğu alanların varlığına dikkat çeken Ali Erkan Kavaklı, şunları söyledi:

“Çocuğumuza yetenekli olduğu derslerin alanı ile ilgili meslek seçmesini tavsiye etmeliyiz. Gerekirse bu konuda çocuğumuzun öğretmeni ile okullardaki rehber öğretmen ile konuşmalıyız. Çocuklar yanlış ve kötü bir şey yaptıklarında dayak yemiyorlar, azar işitmiyorlar. Aksine büyükler öfke kontrollerini kaybettikleri zaman dövülüyor ve azarlanıyorlar. Bu durumda problem çocukta değil, büyüklerde.”

“Herkes kendi hatasının cezasını kendi çekmeli!”

Eğitimci-Yazar Ali Erkan Kavaklı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Anne ve baba, zor durumlarda kendilerine hâkim olmayı, öfkelerini kontrol etmeyi öğrenmeliler. Onların öfkelerini kontrol edememesi kendi hataları, bu hatayı çocuğa fatura etmeleri hiç de eğitici bir durum değil, olgun insana yakışmaz.Herkes kendi hatasının cezasını kendi çekmeli, kimse yanlışını başkasına hele de çocuklara fatura etmemeli. Karne, çocuğumuzu geleceğe yönlendirme konusunda iyi bir veri. Neleri eksik bıraktığımız konusunda bize hatırlatmalar yapar, ödevlerimizin neler olduğunu öğretir. Çocukları azarlamak, dövmek, bağırıp çağırmak yerine gelecekleri ile ilgili doğru değerlendirmeler yapmalı, karneyi fırsat olarak görmeliyiz.”