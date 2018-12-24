Karne notu nasıl öğrenirim e okul VBS MEB ders notları sorgula

2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde hem veli hem de öğrenciler yıl sonu karne notlarını merak etmeye başladı. Karne sonuçlarını görmek isteyen veli ve öğrenciler e-Okul veli bilgilendirme sistemi olarak bilinen VBS üzerinden öğrencilerin tüm notlarını görme imkanına sahip olmaktalar.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) hayata geçirdiği e-okul veli bilgilendirme sistemi milyonlarca öğrencinin cep karnesi niteliğinde zira e-okul veli bilgilendirme sistemi sayesinde hem veli hem de öğrenci tüm eğitim öğretim yılı boyunca aldığı notları bu sistem sayesinde görmekte. E-okul veli bilgilendirme sistemine (VBS) bir tıkla giriş yapılarak yaklaşmakta olan yıl sonu karne notlarını dakolaylıkla görebilirsiniz. MEB’in öğrencilere sağladığı e-okul öğrenci girişi ile veliler de çocuklarının hangi dersten ne not almış, hangi sınavdan başarılı hangi sınavdan başarısız not almış tüm bunları e okul veli girişi üzerinden görmektedir. Yıl sonu yaklaştğından veliler ve öğrenciler yıl sonu karne notlarını da yine e okul veli giriş üzerinden kolaylıkla sorgulayabilirler.

15 Tatili ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2019 iş takvimine göre 15 Tatil, 18 Ocak 2019 tarihinde verilecek olan karnelerin ardından başlamış olacak. Sömestir tatili, 3 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, 4 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak. İkinci kanaat dönemi ise 14 Haziran 2019 tarihinde sona erecek.

E okul öğrenci girişi nasıl yapılır?

Milyonlarca öğrencinin karne heyecanı başladı.Karnesinde alacağı notları sorgulamak isteyen öğrenciler e-Okul öğrenci giriş ekranını ziyaret ederek notlarını sorguluyor. Son sınavlar ve sözlüler yapılırken gözler açıklanacak sonuçlarda. e-okul.meb.gov.tr adresine tıklayarak hemen giriş yapabilirsiniz.

e okul ile takdir teşekkür hesaplama

E-Okul üzerinden takdir-teşekkür hesaplaması yapılarak, dönem sonunda hangi belgenin alınacağı bilgisine ulaşılabilir. Takdir-teşekkür hesaplaması için, öğretmenler tarafından öğrencinin tüm ders notlarının E-Okul sistemine yüklenmiş olması gerekir. Notların yüklenmesinin ardından, yıl sonu başarı puanı kontrol edilir. Yıl sonu başarı puanı, öğrencinin hangi belgeyi alacağını belirler. Yıl sonu başarı puanı; 85,00 - 100 puan aralığında olanlar takdir belgesi, 70,00 - 84,99 puan aralığında olanlar ise teşekkür belgesi alırlar.