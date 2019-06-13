'Karne notu anne babanın da notudur'

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Yarın okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte bütün öğrencilerde karne heyecanı yaşanırken, karne notları düşük öğrenciler ve aileleri de başarısızlık korkusuna kapılıyor. Uzman Psikolog Leyla Özcan, ‘kötü karne notları’ konusunda ailelere uyarılarda bulundu. Özellikle düşük not korkusu yaşayan öğrencilerin ailelerine büyük görevler düştüğünü belirten Özcan, “Karnesinde zayıf olan çocuklarınızı aşağılamayın, başkalarıyla kıyaslamayın ve aşırı tepki göstermeyin.” uyarısında bulundu.



Uzun bir eğitim yılının ardından öğrenciler bir yıllık okul içi performanslarının karşılığında karnelerini alacak. Uzman Psikolog Leyla Özcan, yeniakit.com.tr aracılığıyla “kötü karne” konusunda aileleri uyardı. Özcan, “Çocuğunuz başarısız bir sonuç almışsa onu yeniden başarıya motive etmek yine size düşecektir. Unutulmasın ki çocuğa verilen notlar sadece çocukların başarısı ya da başarısızlığını değil, anne babaların da performansını göstermektedir.” dedi.

“Çocuklarınızı rahatlatmaya hazır olmalısınız”

“Karne, okulda çocuğunuzun çalışmalarının biçimsel olarak değerlendirilmesini içeren süreçlerin bir belgesidir.” diyen Uzman Klinik Psikolog Leyla Özcan, “Çocuklar bu belgede sınavlardan kaç aldıklarını görmekte ve bu durum çocuklara rekabet duygusu ve öğretmenleri tarafından nasıl görüldükleri duygusunu vermektedir. Çocukların başarı durumları ne olursa olsun rekabet olarak algıladıkları şeyler noktasında çok hassas oldukları gibi sosyal karşılaştırmalar noktasında da ayrıca bilinçlidirler. Tam da bu sebeple çocuğunuz yüksek notlar almasa bile gayret etmişse onu övmeye ya da hayal kırıklığına uğramışsa onu rahatlatmaya hazır olmalısınız!”

“Çocuğu kişiliği ile değil performansıyla değerlendirin”

Ebeveynlerin çocuklarının alacağı karne notlarına ilişkin nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgiler veren Uzman Klinik Psikolog Leyla Özcan, şunları söyledi:

“Bu notlar çocuğun kişiliğini değil, akademik performansını gösterir. Çocuğu kişiliği ile değil, bu performansla değerlendirmek gereklidir. Düşük notlar için çocukla birebir konuşulmalı, gururunu incitecek sözler sarf edilmemelidir. Yeterince gayret etmediyse dönem içerisinde çocuğun neden gayret etmediği aile tarafından araştırılmış olmalı ve gelinen nihai süreçte bir sonraki sene için çocuk ile bir değerlendirme yapılmalıdır. Eğer çocuk hiçbir şekilde bir değerlendirmeye yanaşmıyor ve hatta başarısızlığında aileyi suçluyorsa uzmandan yardım alınmalıdır.”

“Çocuğunuzu başka çocuklarla kıyaslamayın”

Hayatın akademik performans notlarından oluşmadığını belirten Leyla Özcan, “Bu notların sorumluluk olduğu da çocuğa hatırlatılmalıdır. Çocuğu sınıf arkadaşları, komşu çocukları yahut akraba çocuklarıyla kıyaslamak çocuğu derin bir öfkeye sevk edeceği gibi, kalbinde ana babasına karşı bir nefret ve suçlama da oluşacaktır.

“Çocuğun başarısı ya da başarısızlığından ana babası sorumludur”

Bunlara mahal vermemek adına kıyaslama yoluna asla gidilmemeli, suçlayıcı tavır ve davranış içerisine girmemeliyiz.”

Ailelere yönelik uyarılarını sürdüren Leyla Özcan, “Unutmayın ki çocuğun başarısı veya başarısızlığından doğrudan yahut dolaylı olarak ana babası ve aile ortamı sorumludur. Uzun süredir danışmanlığını yaptığım ortaokul öğrencisi bir çocuğumuz derslerine karşı yeterince sorumluluk hissetmiyordu. Annesinin tek başına mücadelesi ise yetersiz kalmıştı. Her ne kadar babayı da bu terapi sürecine dahil etmek istesekte baba asla yanaşmamış, çocuğun hayata karşı sorumluluk üstlenmesi noktasında olumlu bir duygu geliştirmesine hiçbir şekilde destek vermemişti. Dolayısıyla tek başına annenin çabası çocuğa tesir etmedi. Bu noktalar çocukların geleceği için üzücü sonuçlar doğurabilmektedir.” şeklinde konuştu.

“Eşler çocuk hususunda ağız birliği yapmalı”

Uzman Klinik Psikolog Leyla Özcan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Çocuklara sorumlulukları sadece anne ya da baba tarafından hatırlatılmamalı, eşler çocuk hususunda ağız birliği yapabilmelidir. Çocuk hususundaki sorumluluklar asla tek bir kişiye bırakılmamalıdır. Çocuğun almış olduğu bu performans belgesindeki notlar sadece çocuğun değil, anne babanın da karnesidir. Bu nedenle bu sene karne günü bir değişiklik yapalım ve çocuğumuzun aldığı karneyi akşam babamızda geldiğinde hep birlikte, beraber değerlendirelim. Günün sonu tatlı bir kucaklaşma ile bitsin. Karnenin sadece bir akademik değerlendirme olduğunu unutmayalım! Önemli olanın insanlık karnemiz olduğunu; ahlaklı sorumluluk sahibi, vicdanlı, saygılı, sevgili bir çocuk yetiştirmenin bütün performans notlarından daha değerli olduğunu karne günü tekrar tekrar hatırlayalım.”