Karne hediyesinde en çok akıllı ürünler tercih edildi

İSTANBUL (AA) - e-ticaret sitesi GittiGidiyor'un verilerine göre, karne hediyesi tercihlerinde teknolojik ürünler öne çıkarken, karne hediyesi olarak en çok satılan ürünler arasında akülü araba, tablet ve akıllı saat yer alıyor.

GittiGidiyor açıklamasına göre, 50 kategoride 15 milyondan fazla ürün çeşidine sahip e-ticaret platformu GittiGidiyor’da yarıyıl tatiline giren öğrenciler için binlerce hediye alternatifi bulunuyor.

Tabletten elektrikli kaykaya, boyama kitabından oyuncağa kadar pek çok ürünün karne dönemine özel fiyatlarla sunulduğu GittiGidiyor’da, teknolojik ürünler popüler hediye seçenekleri arasında yer aldı. Bu dönemde akülü araçlar, tabletler ve akıllı saatler en çok rağbet gören ürünler oldu.

Platformun verilerine göre, karnelerin alındığı hafta olan 11-18 Ocak'ta bir önceki haftaya göre akülü araç satışları adet bazında yüzde 40 arttı. Aynı tarihlerde adet bazında tablet, akıllı saat ve boyama kitaplarında yüzde 25, akıllı bileklik ve elektrikli kaykaylarda yüzde 20 artış görüldü. Kulaklık ve oyuncak satışları ise yüzde 10 yükseldi.





- Akülü arabalar revaçta





Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, "Sınavların, ödevlerin arasında geçen bir dönemin ardından karne hediyeleri öğrencilerin keyifli bir yarıyıl tatili geçirmesini sağlıyor. Teknolojinin içinde büyüyen çocuklar için hediye olarak da en çok akıllı ürünlere ilgi gösterildi. Tablet ve akıllı saat satışlarımız, karnelerin alındığı hafta önceki haftaya göre yüzde 25 yükseldi." ifadelerini kullandı.

Bu yıl ebeveynlerin hediye seçenekleri arasında akülü arabaları da öne çıkardığını belirten Elçin, aynı dönemde akülü araba satışlarında yüzde 40 artış olduğunu kaydetti.