Karne hediyesi Esas 67 Burda AVM’den Zonguldak’ta karnesini getiren 150 öğrenciye Esas 67 Burda AVM karne hediyesi olarak sinema bileti hediye etti.

Zonguldak’ta karnesini getiren 150 öğrenciye Esas 67 Burda AVM karne hediyesi olarak sinema bileti hediye etti.

2018-2019 eğitim öğretim döneminin sona ermesi üzerine öğrenciler karne hediyelerini Esas 67 Burda AVM’den aldı. 14 Haziran’da karnesini getiren ilk 150 öğrenci 67 Burda’dan hediye sinema biletini aldı. Sinema biletlerinin 30 Haziran tarihine kadar geçerli olduğu belirtilirken karnelerini göstererek hediyelerini alan öğrenciler mutluluklarını dile getirdiler.

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