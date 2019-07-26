0553 313 94 23

Karne doldurdular, bisiklet kazandılar

Balıkesir’de ‘Dikkat Sizden Notlar Bizden’ projesi kapsamında ülke çapında düzenlenen yarışmada Balıkesir’de dereceye giren 3 öğrenciye bisikletleri Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı tarafından takdim edildi.

26 Temmuz 2019 Cuma 14:42
Karne doldurdular, bisiklet kazandılar

Balıkesir’de ‘Dikkat Sizden Notlar Bizden’ projesi kapsamında ülke çapında düzenlenen yarışmada Balıkesir’de dereceye giren 3 öğrenciye bisikletleri Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı tarafından takdim edildi. İçişleri Bakanlığınca trafikte seyir halinde bulunan sürücülerin trafik kurallarına uymaları, çocukların ise trafik bilinci ve kültürünün yerleştirilmesi amacıyla başlatılan ‘Dikkat Sizden Notlar Bizden’ projesi kapsamında düzenlenen yarışma sonuçlandı. Yarışma sonucunda Balıkesir’den Beyza Nur Demirbay, Ramazan Eymen Ok ve Yunus Eymen Aycen’e ödülleri Vali Yazıcı, Jandarma Alay Komutanı Murat Kınay ve İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek tarafından düzenlenen törenle veridi.


Balıkesir Valiliği bahçesinde yapılan ödül dağıtım töreninde konuşma yapan Vali Yazıcı, Balıkesir’de yaz sezonu iç turizmden kaynaklı çok yoğun bir trafik olduğunu belirterek, "Dikkat sizden Karneler bizden, Kırmızı düdük gibi uygulaması gibi trafikte İç İşleri Bakanlığının önemsediği ve şükürler olsun ki trafik kazaları, özellikle ölümlü trafik kazaları bu kampanyalarla azaldı. İç İşleri Bakanlığımızın düzenlediği bu kampanya ya da ilimizden çok sayıda katılım oldu. Türkiye genelinde dağıtılan 100 tane bisikletten 3 tanesi Balıkesir’e gönderildi. Benim ricam bu kampanya kapsamında trafikte ki yayadan, sürücüye kadar herkesin çok dikkatli olması ve başkasında da kendi canının da yanmamasını ve trafik kurallarına azami şekilde uyulmasını rica ediyorum. Yaz sezonu özellikle bizim bölgemizde iç turizmden kaynaklı çok yoğun bir trafiğimiz var. İstiyoruz ki kimsenin canı yanmasın, kimsenin burnu kanamasın. Eğer kurallara uyar isek kimsenin burnu dahi kanamaz. Ben bu çocuklarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.


Ödüllü yarışmaya katılarak bisiklet kazanan öğrencilerden Beyza Nur Demirbay yaptığı açıklamada, "Bigadiç Cumhuriyet ilkokulu öğrencisiyim. Babam internette bu kampanyayı görmüş ve bir karne çıkartarak, doldurduk kampanyaya katıldık. Kazandığımı görünce çok sevindim" dedi.Yunus Eymen’de yaptığı açıklamada, "Burhan Erdayı okulunda 3. Sınıf öğrencisiyim. Babam internette görmüş ve yarışmaya benim adıma katıldı. Bu yarışmayı 81. Olarak kazandım ve çok mutlu oldum" şeklinde konuştu.


Proje kapsamında Balıkesir’de bisiklet almaya hak kazanan Beyza Nur Demirbay, Ramazan Eymen Ok ve Yunus Eymen Aycen’e ödülleri verildikten sonra Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Jandarma İl Komutanı Murat Kınay, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve öğrencilerin aileleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 14:42
  1. fotoğraf
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ECB anketinde enflasyon ve işsizlik beklentileri revize edildi
    1. ECB anketinde enflasyon ve işsizlik..
    2. Mersin'de korkutan orman yangını
    3. Kilis’te trafik kazası: 2 yaralı
    4. Akdeniz'de 7 ayda 686 düzensiz göçmen..
    5. Türkiye Diyanet Vakfından Suriye'de..
    6. "Çoklu organ tutulumlu mide kanseri"..
    7. Silah ticareti yapan 48 şahıs yakalandı
    8. Fındık taban fiyatının belirlenmesi
    9. Diyarbakır’da makas atan yolcu..
    10. Otomobil ve hafriyat kamyonu çarpıştı:..
    11. AK Parti’li yöneticiler, Mardin’e..
    12. DÜZELTME
    13. Bunları yapmadan sakın tatile çıkmayın!
    14. Düzce’de selin meydana getirdiği hasar..
    15. TBMM Başkanı Şentop yasama yılını..
    16. Erbil saldırsının azmettiricisi..
    17. Hakkari'den acı haber! Bir asker şehit..
    18. TBMM Başkanı Şentop yasama yılını..
    19. Erbil saldırısının azmettiricisi MİT..
    20. Migren Türkiye’nin başını ağrıtıyor
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi