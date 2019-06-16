Karne alan çocuklar su savaşıyla eğlendi

Antalya’nın tek açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park’ta, çocuklar yaz talinin ilk günlerini doyasıya eğlenerek geçirdi. Gün boyu devam eden yarışmalar, oyunlar ve atölyelerle devam eden Teneffüs Park karne şenliğinde çocukların su savaşı sırasında kahkahalar hiç dinmedi.

Muratpaşa Belediyesi ve iştiraki şirket Falez AŞ’nin Çaybaşı Mahallesi’nde 16 dönümlük bir alanda kurduğu Antalya’nın ilk ve tek açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park, eğlenceli, bir o kadar heyecanlı ve neşe dolu bir karne şenliğine ev sahipliği yaptı. Karnesiyle gelen her çocuğun yüzde 50 indirim hakkı kazandığı şenlik için Teneffüs Park kapılarını sabah saatlerinden itibaren açtı.

Saatlerin 10.00’u göstermesiyle birlikte su taşıma yarışması, çarşaf voleybol gibi birbirinden heyecanlı oyunlar ve yarışmalarla etkinlikler başladı. Gün boyu gösteriler ve atölye çalışmalarıyla Teneffüs Park’ın karne şenliği devam ederken en eğlenceli anlar ise su savaşında yaşandı.Kahkahalarının hiç dinmediği oyun sırasında çocuklar, Teneffüs Park’ın ağaçlarla kaplı alanında birbirlerini yakalayıp ıslatmaya çalıştı.