Karnabahar püresinde tavuk nasıl yapılır?

Karnabahar püresinde tavuk yapmak isteyenler için kolay tarif

Karnabahar püresinde tavuk

Malzemeleri

1 yemek kaşığı (15 mL) tereyağı

1 yemek kaşığı (15 mL) baharat

1/2 çay kaşığı (2 mL) tuz

1/8 çay kaşığı (0,5 mL) öğütülmüş karabiber

1 yemek kaşığı (15 mL) zeytinyağı

2 libre (1 kg) kemikli tavuk budu (4 adet)

1 büyük baş karnabahar, orta büyüklükte çiçeklere ayrılmış ve kesilmiş

4 diş sarımsak, preslenmiş

2 yemek kaşığı (30 mL) taze doğranmış maydanoz

2 yemek kaşığı (30 mL) rendelenmiş Parmesan

Yapılışı

Baharat, tuz ve karabiberi küçük bir kapta birleştirin. Tavuğun her iki tarafını da baharat karışımıyla baharatlayın.

Yağı ve tereyağını orta ateşte 3-5 dakika ısıtın. Tavuğu derisi alta gelecek şekilde 4-5 dakika ya da tavuğun rengi kahverengi olana kadar kızartın. Tavuğu fırından çıkarın ve bir kenara koyun.

Karnabaharı ve preslenmiş sarımsağı Hollanda fırınına ekleyin ve birleştirmek için karıştırın. Üzerine tavuk koyup üzerini örtün. Yerleştirin ve 6 saat DÜŞÜK veya 3 saat YÜKSEK pişirin.

Tavuğu çıkarın. Karnabaharı bir kevgir içinde süzün ve tekrar fırına verin. Karnabaharı ezin ve tadına göre baharatlayın. Üzerine tavuk koyun. İstenirse, tavuk daha fazla kızarabilir: Hollanda fırınını ;3 dakika YÜKSEK önceden ısıtılmış olarak yerleştirin. Üzerine kıyılmış maydanoz ve parmesan peyniri serpin.