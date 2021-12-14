  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Karnabahar püresinde tavuk nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Karnabahar püresinde tavuk nasıl yapılır?

Akşam yemeğini lezzetli bir tarif arayanlar için Karnabahar püresi tarifi...

Yeniakit Publisher
2021-12-14 12:42:00 - 2021-12-14 12:44:53
Karnabahar püresinde tavuk nasıl yapılır?

Karnabahar püresinde tavuk yapmak isteyenler için kolay tarif

Karnabahar püresinde tavuk

Malzemeleri

  • 1 yemek kaşığı (15 mL) tereyağı
  • 1 yemek kaşığı (15 mL) baharat
  • 1/2 çay kaşığı (2 mL) tuz
  • 1/8 çay kaşığı (0,5 mL) öğütülmüş karabiber
  • 1 yemek kaşığı (15 mL) zeytinyağı
  • 2 libre (1 kg) kemikli tavuk budu (4 adet)
  • 1 büyük baş karnabahar, orta büyüklükte çiçeklere ayrılmış ve kesilmiş
  • 4 diş sarımsak, preslenmiş
  • 2 yemek kaşığı (30 mL) taze doğranmış maydanoz
  • 2 yemek kaşığı (30 mL) rendelenmiş Parmesan

Yapılışı

Baharat, tuz ve karabiberi küçük bir kapta birleştirin. Tavuğun her iki tarafını da baharat karışımıyla baharatlayın.

Yağı ve tereyağını orta ateşte 3-5 dakika ısıtın. Tavuğu derisi alta gelecek şekilde 4-5 dakika ya da tavuğun rengi kahverengi olana kadar kızartın. Tavuğu fırından çıkarın ve bir kenara koyun.

Karnabaharı ve preslenmiş sarımsağı Hollanda fırınına ekleyin ve birleştirmek için karıştırın. Üzerine tavuk koyup üzerini örtün. Yerleştirin ve 6 saat DÜŞÜK veya 3 saat YÜKSEK pişirin.

Tavuğu çıkarın. Karnabaharı bir kevgir içinde süzün ve tekrar fırına verin. Karnabaharı ezin ve tadına göre baharatlayın. Üzerine tavuk koyun. İstenirse, tavuk daha fazla kızarabilir: Hollanda fırınını ;3 dakika YÜKSEK önceden ısıtılmış olarak yerleştirin. Üzerine kıyılmış maydanoz ve parmesan peyniri serpin.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay