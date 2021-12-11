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Kadın - Aile Karnabahar böreği tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Karnabahar böreği tarifi, nasıl yapılır?

Karnabahar, lif ve B vitaminleri yönünden yüksek seviyelere sahip bir sebzedir. Kansere karşı koruma sağlayabilen antioksidanlar bakımından da zengindir.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 09:01:00 - 2021-12-11 09:14:40
Karnabahar böreği tarifi, nasıl yapılır?

Karnabahar Böreği Malzemeler

  • 1 tane orta boy karnabahar

Karnabahar Böreği Kıymalı Harcı İçin

  • 2 tane soğan
  • Yarım çay bardağı sıvıyağ
  • 400 gr kadar kıyma
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • Tuz, karabiber ve pulbiber

Karnabahar Böreği Beşemel Sos İçin

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 su bardağı süt
  • Tuz karabiber
  • 2 kase kadar rendelenmiş kaşar peyniri

Karnabaharın faydaları nelerdir?

  • Sindirimi düzenler, zararlı bakterileri vücuttan atar.
  • Yüksek oranda A vitamini içerir.
  • Sinir sistemindeki hücreleri yeniler.
  • Stres ve depresyon riskini azaltır.
  • Karnabahar suyu beyin sağlığını korumaktadır.
  • Regl sancılarına iyi gelir.
  • İdrar yolu enfeksiyonlarını iyileştirir.

Karnabahar hangi hastalıklara iyi gelir?

Antioksidan içerdiğinden bağışıklık sistemini iyileştirir. Kalsiyum oranı fazla olduğu için kemik ve diş sağlığına faydalıdır. Kalp ve damar hastalıklarına ve tansiyona iyi geldiği bilinir

Karnabahar yemeği en güzel nasıl yapılır?

Soğanları doğrayıp tencereye ekleyin ve kavurun, salçayı ve pul biberi ekleyip biraz daha kavurun. Karnabaharı küçük küçük parçalara ayırın, patatesleri soyup küp küp, havuçları yuvarlak doğrayıp tencereye alın. Et suyunu da ekleyip karıştırın. Tuz ve biraz su ekleyin ve kısık ateşte pişmeye bırakın.

Karnabahar Böreği Tarifi

Öncelikle orta büyüklükte doğradığımız karnabaharları tuzlu suda çok öldürmeden haşlayalım. Kevgire alalım ve biz de bu arada kıymalı harcını hazırlayalım. Sırasıyla yağda soğan, kıyma ve salçayı kavuralım. Baharatlarını ilave edip karıştırarak altını kapatalım. Beşamel sosu için yağda unu çok yakmadan kavuralım ve soğuk sütü ilave edip bir çırpma teli ile güzelce karıştırarak pişirelim. Kaynayınca tuz ve karabiberini ilave edip karıştırıp kapatalım. Haşladığımız karnabaharla beşamel sosu ve 1 kase kadar kaşar peynirini karnabaharları ezmeden karıştıralım. Yarısını yağladığımız kare borcama alıp düzeltelim. Üzerine kıymalı harcı yayalım. Kalan karnabaharlı karışımı da kıymanın üzerine koyup yayalım. Önceden ısıttığımız 190 derece fırında yaklaşık 30_35 dk pişirelim. Fırından alıp üzerine rendelenmiş kaşar peyniri koyalım ve kaşarlar eriyene kadar tekrar sıcak fırına verelim. Yemeğimizi biraz dinlendirip dilimleyerek servis edelim. Afiyet olsun.

Karnabahar kızartması fırında nasıl olur?

Haşladığınız karnabaharları hazırladığınız sosa arkalı önlü bulayın. Ardından yağlı kağıt serili fırın tepsisi içine aralıklı olacak şekilde dizin. Önceden ısıtılmış alt üst ayarlı 200 derece fırına verin. Yaklaşık 25 dakika pişirin.

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