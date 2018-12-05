Karmod, Türkiye madencilik sektörüyle buluştu

İSTANBUL (AA) - Karmod, sektör temsilcilerinin bir araya geldiği organizasyonda Türkiye madencileriyle buluştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karmod tarafından Türkiye Madenciler Derneği'nce (TMD) 1- 4 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenen 3. Uluslararası Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı ve Sergisi'ne katılım sağlanarak sektörün önde gelen temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Satış Müdürü Abdullah Yüceer, sergi günleri süresince, madencilik sektörüne yönelik gerçekleştirdikleri yapı projelerinin tanıtımını yapma imkanı bulduklarını bildirdi.

Organizasyon boyunca Türk madencilik sektörünün önde gelen yöneticileri başta olmak üzere yurt dışı firma katılımcılarıyla ikili görüşmeler de yaptıklarını aktaran Yüceer, "Bizim açımızdan oldukça verimli geçen bir organizasyon oldu. Etkinlik takviminin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nü kapsamasının da ayrıca güzel bir anlamı oldu. Onun üzerinde firma yöneticisiyle işçi kampı projelerini konuşma fırsatı bulduğumuz ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Gündemlerindeki yurt dışı ve yurt içi projeleri değerlendirdik. Etkinlik vesilesiyle Suudi Arabistan’da maden yatırımı yapan bir firmamızla Çorum’da bir maden işletmesinin şantiye işçi kampı yapılarının kurulumu konusunda anlaşma aşamasına da geldik." ifadelerini kullandı.

Yüceer, Karmod olarak dünya genelinde enerjiden madenciliğe, inşaattan yol yapıma kadar birçok alanda işçi kampı projesinin anahtar teslimi bina kurulumlarını gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yapı modellerimiz arasında panel sistem prefabrik, birleşimli konteyner sistemi ve geniş metrajlı kabin gibi her projeye çözüm getiren yapı alternatiflerimiz bulunuyor. Bu yapı modellerimizle yönetim ofisleri, teknik çalışma ofisleri, yatakhane, yemekhane, dinlenme alanları, sektörel kullanımlara özel laboratuvarlar, sağlık tesisi, lojman, ibadethane, çok amaçlı eğitim salonları, kantin, çamaşırhane, WC duş üniteleri gibi şantiye kamp grubuna hitap eden çok sayıda binanın kullanıma hazır kurulumunu gerçekleştiriyoruz."