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Karmod, Nijerya Petrol Fuarı'nda şantiye kamp yapılarını tanıttı

Karmod Nijerya Temsilcisi Fehim Özkanca:- "Bu yıl 36'ncısı düzenlenen uluslararası fuarda 15'in üzerinde üst düzey görüşme gerçekleştirdik. Sunumlarımızda ofis, yatakhane, yemekhane gibi kamp yapılarımızın avantajlarını anlattık"- "Fuarın Afrika genelindeki konumumuzun daha da güçlenmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz"

23 Kasım 2018 Cuma 12:36
Karmod, Nijerya Petrol Fuarı'nda şantiye kamp yapılarını tanıttı

İSTANBUL (AA) - Karmod, Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da katıldığı fuarda petrol arama ve çıkarma tesisleri için ürettiği şantiye kamp yapılarını tanıttı.

Karmod tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket, Nijerya Petrol Arama Birliği (NAPE) tarafından başkent Lagos'un finans merkezi Victoria Adası'nda 36'ncısı düzenlenen Nijerya Uluslararası Petrol Konferans ve Fuarı'na katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Nijerya Temsilcisi Fehim Özkanca, fuar süresince dünyanın önde gelen petrol üreticisi firmalarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirerek şantiye kamp yapılarının tanıtımını yapma fırsatı yakaladıklarını ifade etti.

Görüşmelerde özellikle Afrika kıtası genelinde tamamladıkları maden ve petrol kamp yapılarını önemli katılımcılara anlatma imkanı bulduklarını aktaran Özkanca, şunları kaydetti:

"Bu yıl 36'ncısı düzenlenen uluslararası fuarda 15'in üzerinde üst düzey görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmelerde dünyanın önde gelen petrol üreticisi firmaların yanı sıra Nijerya'da petrol arama faaliyetinde bulunan özel ve kamu firmalarının üst düzey yöneticileri ile bir araya geldik. Sunumlarımızda özellikle sektöre yönelik üretim gerçekleştirdiğimiz teknik ve laboratuvar binalarımızla ofis, yatakhane, yemekhane gibi kamp yapılarımızın avantajlarını anlattık. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz enerjiden madenciliğe elli adetin üzerinde önemli kamp projemizi anlatma fırsatı bulduk. Fuarın Afrika genelindeki mevcut konumumuzun daha da güçlenmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 12:36
  1. Fehim Özkanca
  2. Karmod

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