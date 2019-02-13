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Karmod, Küba'da prefabrik yapılar kurdu

Karmod Satış Koordinatörü Vusal Necmettin:- " 110’un üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirme başarımızın yanına Küba’yı da ekleyerek bu ülkede proje gerçekleştiren sektörün ilk markası olmaktan gurur duyduk"

13 Şubat 2019 Çarşamba 16:40
Karmod, Küba'da prefabrik yapılar kurdu

İSTANBUL (AA) - Hazır yapı sektörü markası Karmod, Küba'da prefabrik yapıların kurulumunu gerçekleştirdi.

Karmod'dan yapılan açıklamaya göre, Küba'nın Trinidad şehrinde tamamlanan şantiye yapılarının, ülkenin uluslararası turizm grubu Iberostar'ın 5 yıldızlı otel projesinin inşaatı süresince kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Satış Koordinatörü Vusal Necmettin, prefabrik, hangar, konteyner ve kabin ürünlerinin bir arada tercih edildiği toplam bin 20 metrekare büyüklükteki önemli projeyi 27 gün gibi kısa bir sürede kullanıma hazır olarak teslim ettiklerini bildirdi.

Proje kapsamında, Türkiye'de ön üretimlerini gerçekleştirdikleri ofis, teknik ofis, yemekhane, yatakhane gibi yapıları Karmod ekipleriyle yerinde kurulumla hazır hale getirdiklerine belirten Necmettin şunları kaydetti:

"Prefabrik, hangar, konteyner ve kabin olmak üzere tüm yapı modellerimizin bir arada tercih edildiği bu projenin aynı zamanda ülkenin inşaat yetkililerinden Küba’nın ilk prefabrik yapı projesi olduğunu öğrenmemiz bizim için sürpriz oldu. Karmod olarak 110’un üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirme başarımızın yanına Küba’yı da ekleyerek bu ülkede proje gerçekleştiren sektörün ilk markası olmaktan gurur duyduk.

Yapılarımızda kullanılan tüm malzemeleri en küçük vidaya kadar Türkiye’den göndererek ülkemiz ekonomisine maksimum katkı sağlamaya çalışıyoruz. Otel projesinin şantiye yerleşkesi için biri 250 diğeri 200 metrekarelik iki prefabrik bina, her biri 114 metrekarelik 3 çelik hangar binası, toplam 210 metrekare büyüklükte 15 demonte üniteden oluşan yeni nesil konteyner bina ile beraber 3 adet 215x270 cm ölçüde güvenlik kabininin kurulumlarını gerçekleştirdik."


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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 16:40
  1. Karmod
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