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Karmod kabin, kola fabrikasına gıda laboratuvarı oldu

Karmod Dış Ticaret Müdürü Taner Öztürk: - "Tunus'ta fabrika içerisine kurduğumuz 390x750 binamız gıda laboratuvarı olarak kullanıma alındı. Yine aynı tesiste 2 adet 270x270 kabinimiz ofis olarak kullanımda. 3 yapıyı yerinde kurulumla bir günde teslim ettik"

07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:38
Karmod kabin, kola fabrikasına gıda laboratuvarı oldu

İSTANBUL (AA) - Karmod Kabin, Kuzey Afrika ülkesi Tunus'ta kola üretimi yapan fabrikada gıda laboratuvarı olarak kullanılacak.

Şirketten yapılan açıklamada, kabin ürünlerinin başkent Tunus'ta üretim tesisi bulunan uluslararası bir meşrubat firmasının gıda denetim laboratuvarı olarak kullanılacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Müdürü Taner Öztürk, kabin modeliyle 50 metrekareye varan ölçülerde çok farklı kullanım ihtiyaçlarına hitap eden hazır yapılar ürettiklerini bildirdi.

Modüler, özellikle kolay sevk imkanı ve kısa sürede yerinde kullanıma hazır kurulum avantajlarıyla kabin ürünlerinin çok sayıda ülkede tercih edildiğine işaret eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Kabinlerimiz uzun ömürlü, maksimum genişlikte iç mekan kullanım konforu ve kolay iklimlendirme gibi üstünlükleriyle ülkemizde olduğu gibi yurt dışından da yoğun talep alıyor. Kabin ürünlerimizle 3 metrekareden 50 metrekarelere varan ölçülerde hazır kapalı mekanlar sunuyoruz. Yapılarımız farklı ülkelerde çok farklı kullanımlar için tercih ediliyor. Türkiye'de çoğunlukla güvenlik ve ofis kullanımları için tercih gören yapılarımız Afrika'da maden şantiyelerinde kolay iklimlendirmesiyle yatakhane ve yemekhane binası, Katar'da konut, Kolombiya'da kütüphane, İngiltere ve Fransa'da stor mağaza gibi çok sayıda farklı mekan ihtiyaçları için tercih ediliyor. Tunus'ta fabrika içerisine kurduğumuz 390x750 binamız gıda laboratuvarı olarak kullanıma alındı. Yine aynı tesiste 2 adet 270x270 kabinimiz ofis olarak kullanımda. 3 yapıyı yerinde kurulumla bir günde teslim ettik."

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:38
  1. Karmod

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